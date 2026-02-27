Satoshi Mori, Pendiri Gift-o'-Animation Meninggal Dunia di Usia 41 Tahun

Ilustrasi(Dok Istimewa)

INDUSTRI anime Jepang tengah berduka. Sutradara dan produser Satoshi Mori meninggal dunia pada Jumat (20/2) kemarin di usia 41 tahun setelah berjuang melawan penyakit yang dideritanya dalam waktu lama. Kabar tersebut diumumkan oleh studio animasi Kinema Citrus, induk dari Gift-o'-Animation, serta disampaikan keluarga melalui akun media sosial milik Mori.

Kepergian Mori menjadi kehilangan besar, khususnya bagi penggemar seri Cardfight!! Vanguard, yang dalam beberapa tahun terakhir banyak ia tangani sebagai produser dan sutradara.

Karier yang Tumbuh dari Animator hingga Pendiri Studio

Lahir pada 20 Agustus 1984, Mori memulai kariernya di industri animasi pada 2005 sebagai in-between dan key animator. Namanya mulai besar setelah terlibat dalam berbagai proyek, termasuk menjadi bagian dari produksi Eureka Seven - good night, sleep tight, young lovers serta sejumlah serial televisi populer di Jepang.

Memasuki dekade 2010-an, perannya semakin menonjol. Ia menyutradarai episode Made in Abyss dan Scorching Ping Pong Girls, serta terlibat dalam musim pertama The Rising of the Shield Hero sebagai sutradara episode sekaligus sutradara animasi. Banyak yang menilai karya animasinya sukses memadukan detail karakter dengan koreografi aksi yang halus.

Pada 2015, Mori mendirikan Gift-o'-Animation sebagai anak perusahaan Kinema Citrus. Studio tersebut berfokus pada dukungan produksi serta pengerjaan animasi penuh, memungkinkan Mori mengawal proyek dari tahap konsep hingga distribusi.

Aktor di Balik Kesuksesan Cardfight!! Vanguard

Nama Mori semakin lekat dengan franchise Cardfight!! Vanguard, adaptasi anime dari permainan kartu yang dikembangkan oleh Bushiroad. Ia menjadi produser untuk dua musim Cardfight!! Vanguard overDress serta tiga musim Cardfight!! Vanguard will+Dress, di mana ia juga menjabat sebagai sutradara utama.

Selain itu, Mori memproduseri dua musim Cardfight!! Vanguard Divinez beserta arc Divinez Deluxe-hen dan Divinez DELUXE Finals yang tayang pada 2025. Di bawah arahannya, seri ini memasuki fase pembaruan dengan karakter-karakter baru dan pendekatan strategi permainan yang lebih dalam.

Kontribusinya dinilai penting dalam menjaga relevansi Vanguard setelah lebih dari satu dekade tayang sejak pertama kali tayang pada 2011. Adegan pertarungan kartu yang, emosi karakter yang kuat, serta adaptasi mekanisme permainan menjadi ciri khas musim-musim yang ia tangani.

Kabar wafatnya Mori memicu respons luas dari komunitas anime global. Forum diskusi di beberapa platform seperti Reddit dipenuhi oleh pesan belasungkawa dan kenangan tentang kontribusi Mori dalam berbagai seri anime yang disukainya, termasuk Shield Hero dan Cardfight!! Vanguard. Banyak pengguna mencatat bahwa usianya yang relatif muda membuat kabar ini semakin memilukan.

Beberapa fans menuliskan komentar belasungkawa dan menyebut menghormati karyanya semasa hidup.

"Semoga jiwanya diterima dengan tenang,"

"Rest in peace Satoshi Mori, kami tidak akan pernah melupakan karyamu," ujar para penggemar di Reddit.

