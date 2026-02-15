Headline
KABAR gembira bagi para penggemar anime di seluruh dunia. Film panjang perdana dari waralaba populer Chainsaw Man, yang bertajuk Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc, dipastikan akan segera menyapa penonton secara eksklusif di platform streaming Crunchyroll pada musim semi 2026 mendatang.
Film ini merupakan kelanjutan langsung dari serial anime yang telah mendapat pengakuan global.
Diadaptasi dari manga karya Tatsuki Fujimoto, layar lebar ini akan membawa babak baru yang lebih brutal dan emosional bagi perjalanan hidup sang tokoh utama, Denji.
Masih mengusung tema perang brutal antara iblis dan pemburu (devil hunters), Reze Arc akan memfokuskan cerita pada pertemuan Denji dengan seorang gadis misterius bernama Reze.
Namun, pertemuan ini bukan sekadar romansa biasa. Di tengah aksi yang memacu adrenalin, Denji harus berjuang mempertahankan kemanusiaannya sambil menghadapi musuh rahasia yang mengancam nyawanya.
Film ini dijanjikan akan menghadirkan pertempuran paling mematikan yang pernah dihadapi oleh sang manusia gergaji mesin sejauh ini.
Kualitas visual film ini tetap berada di tangan dingin Studio MAPPA, yang sebelumnya sukses menggarap musim pertama serialnya.
Posisi sutradara kini dipercayakan kepada Tatsuya Yoshihara, dengan dukungan Hiroshi Seko sebagai penulis naskah yang akan meramu alur cerita agar tetap setia pada materi orisinalnya.
Kekuatan karakter dalam film ini kembali didukung oleh jajaran pengisi suara papan atas, baik dalam versi bahasa Jepang maupun bahasa Inggris:
Pemeran Utama (Versi Jepang):
Pemeran Utama (Versi Inggris):
Kehadiran Reze, yang disuarakan oleh Reina Ueda dan Alexis Tipton, menjadi daya tarik utama karena perannya yang krusial dalam dinamika emosional Denji di babak ini.
Bagi para penggemar yang ingin menyaksikan kelanjutan aksi Denji, pastikan langganan Crunchyroll Anda tetap aktif menjelang perilisannya di musim semi 2026.
Film ini diprediksi akan menjadi salah satu rilisan anime terbesar tahun ini mengingat basis penggemarnya yang sangat masif di berbagai negara. (Z-1)
