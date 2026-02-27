Dian Sastrowardoyo Hidupkan Karakter Kinan dalam Adaptasi Film Laut Bercerita

Headline
Dukungan Ulama Perkuat Diplomasi

Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.

Basuki Eka Purnama
27/2/2026 10:08
AKTRIS Dian Sastrowardoyo resmi didapuk untuk memerankan tokoh Kinan dalam film drama sejarah Laut Bercerita. Film ini merupakan adaptasi dari novel best-seller dengan judul yang sama karya sastrawan ternama, Leila S. Chudori.

Dian mengungkapkan rasa syukurnya dapat bergabung dalam proyek ini. Baginya, peran sebagai Kinan bukan sekadar pekerjaan profesional, melainkan sebuah kesempatan untuk menghidupkan karakter yang sudah lama ia kagumi secara pribadi sebagai pembaca.

"Tapi memang sebenarnya pas baca novel sebenarnya aku ngefans sama karakter Kinan," ujar Dian dalam konferensi pers, dikutip Jumat (27/2).

Menurut Dian, sosok Kinan adalah representasi perempuan yang sangat inspiratif. 

Namun, ia juga memberikan pujian pada kedalaman karakter lain dalam cerita ini, salah satunya adalah tokoh Anjani yang diperankan oleh Eva Celia. 

Dalam alurnya, Anjani dikisahkan sebagai sosok teguh yang mendampingi sang tokoh utama, Laut, melewati masa-masa tersulitnya.

Sebagai pembaca setia yang telah mengikuti perjalanan novel Laut Bercerita sejak cetakan pertama, Dian merasa memiliki kedekatan emosional yang kuat dengan narasi yang dibangun Leila S Chudori. 

Ia menilai bahwa pesan-pesan yang terkandung dalam cerita ini sangat krusial untuk disampaikan kepada masyarakat luas.

Meski mengemban tanggung jawab besar dalam menghidupkan karya sastra populer, bintang serial Gadis Kretek ini mengaku tidak merasa tertekan oleh ekspektasi publik. Hal ini karena dirinya sendiri juga merupakan pembaca dengan standar ekspektasi yang tinggi terhadap visualisasi novel tersebut.

"Ekspektasi pembaca novel sama tingginya denganku yang merupakan pembaca novel sejak cetakan pertama," tambahnya. Hal inilah yang mendorongnya untuk berakting semaksimal mungkin dalam mendalami peran Kinan.

Bagi Dian, Laut Bercerita tidak hanya berbicara tentang catatan kelam sejarah, tetapi juga menyuguhkan sisi kemanusiaan yang hangat. Ia menilai film ini berhasil memotret dinamika keluarga, ketulusan persahabatan, dan rasa kebersamaan yang erat di tengah pergolakan.

Secara garis besar, film ini akan menyoroti perjuangan dan kepastian nasib para aktivis di era 90-an. Diproduksi oleh Pal8 Pictures, film panjang ini bertabur bintang-bintang berbakat tanah air, di antaranya:

  • Reza Rahadian sebagai Biru Laut
  • Eva Celia sebagai Anjani
  • Yunita Siregar sebagai Asmara
  • Dian Sastrowardoyo sebagai Kinan
  • Christine Hakim sebagai Ibu Wibisana
  • Kevin Julio sebagai Daniel
  • Dewa Dayana sebagai Sunu

Film Laut Bercerita dijadwalkan tayang pada tahun ini, membawa harapan baru bagi perfilman Indonesia dalam mengangkat tema-tema sejarah yang penting dan emosional. (Ant/Z-1)



Editor : Basuki Eka Purnama
