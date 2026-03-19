Transformasi Total Nirina Zubir: Rela Dirias 4 Jam Demi Peran di Film Jangan Buang Ibu

Nirina Zubir(Instagram @leopictures_official)

AKTRIS Nirina Zubir kembali menunjukkan dedikasi luar biasanya di dunia seni peran. Dalam film terbaru karya sutradara Hadrah Daeng Ratu yang berjudul Jangan Buang Ibu, Nirina bertransformasi secara drastis untuk memerankan karakter Ristiana melalui tiga fase usia yang berbeda.

Tidak tanggung-tanggung, Nirina harus memerankan tokoh tersebut mulai dari masa produktif di usia 30-an, fase paruh baya di usia 50-an, hingga memasuki usia senja yakni 70 tahun.

Perubahan fisik yang signifikan ini menuntut proses tata rias prostetik yang sangat detail dan memakan waktu lama.

Tantangan Fisik dan Mental di Balik Layar

Saat peluncuran poster dan temu pemeran di kawasan Senayan, Jakarta, akhir pekan lalu, Nirina menceritakan pengalamannya menghabiskan waktu berjam-jam di depan cermin.

"Tiga setengah, empat jam bahkan (make up) berkaca saja tuh masih kaget menjadi 70 tahun tuh seperti apa," ujar Nirina, dikutip Kamis (19/3).

Totalitas ini mengharuskan Nirina datang jauh lebih awal daripada jajaran pemain lainnya. Ia mengaku baru kali ini benar-benar merasakan makna dari istilah pre-call dalam produksi film.

Ia harus berada di kursi rias empat jam sebelum jadwal pengambilan gambar dimulai.

Tidak hanya datang paling awal, Nirina juga menjadi orang terakhir yang meninggalkan lokasi syuting.

Hal ini disebabkan karena proses pembersihan lapisan riasan prostetik yang tebal membutuhkan waktu ekstra setelah seluruh kru dan pemain lain selesai bekerja.

Konsistensi di Tengah Cuaca Ekstrem

Tantangan bagi Nirina tidak berhenti pada kursi rias. Proses syuting terasa semakin berat karena ia harus mengenakan riasan prostetik tersebut di bawah kondisi cuaca yang ekstrem.

Meski fisik merasa tidak nyaman, sutradara Hadrah Daeng Ratu memberikan pujian atas kesabaran dan profesionalisme Nirina yang tetap konsisten menjaga emosi karakter Ristiana.

Film produksi Leo Pictures ini merupakan adaptasi dari novel populer berjudul Jangan Buang Ibu, Nak! karya Wahyu Dera Priangga.

Film ini direncanakan hadir untuk menyentuh hati penonton pada masa liburan 2026.

Jadwal Tayang yang Dinantikan

Meski sudah diperkenalkan ke publik, produser Agung Saputra belum merinci tanggal pasti penayangan film ini di bioskop. Namun, Nirina Zubir secara pribadi berharap agar film yang juga dibintangi oleh Dwi Sasono dan Amanda Manopo ini tidak dirilis terlalu mepet dengan Hari Natal.

Harapannya, para pencinta film Indonesia tidak perlu menunggu terlalu lama untuk menyaksikan kisah haru ini, mengingat antusiasme yang sudah terlihat sejak acara peluncuran film tersebut. (Ant/Z-1)