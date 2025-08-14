Sinopsis dan Pemain Film Tinggal Meninggal yang Tayang Hari ini

Poster film Tinggal Meninggal.(Dok. @tingningofficial)

FILM Tinggal Meninggal tayang mulai hari ini, 14 Agustus 2025, di XXI. Film bergenre dark comedy ini merupakan karya dari sutradara Kristo Immanuel.

Film berdurasi 120 menit itu memadukan unsur komedi dan drama ini dibalut dengan konflik yang dekat dengan realitas kehidupan sehari-hari. Film ini juga menghadirkan pesan-pesan mendalam tentang kebutuhan manusia.

Sinopsis Film Tinggal Meninggal

Film ini menceritakan kisah dari seorang pemuda yang tidak pernah benar-benar diperhatikan di kantornya. Ia bernama Gema (Omara Esteghlal). Keadaannya berubah ketika ayah Gema meninggal.

Rekan-rekan kerja Gema berbelasungkawa dan memberi perhatian padanya. Hal yang sebenarnya wajar ini ternyata membawa efek besar pada Gema yang asing dengan kehangatan dan perhatian. Maka saat perhatian rekan-rekan sekerja hanya berlangsung sebentar dan kemudian dingin kembali, Gema merasa tidak rela.

Gema yang kembali merasa hampa pun memikirkan cara untuk kembali diperhatikan dan menjadi pusat perhatian. Hingga ia pun mengambil jalan pintas dengan berbohong tentang berita duka lainnya dari orang-orang terdekatnya.

Namun, kebohongan demi kebohongan tersebut akhirnya berubah menjadi masalah yang besar yang membawa Gema masuk dalam situasi yang sulit dikontrolnya. Lalu, bagaimana Gema menghadapinya? Kamu bisa menemukan jawabannya dengan menonton film Tinggal Meninggal di bioskop XXI.

Pemain Film Tinggal Meninggal

Film Tinggal Meninggal menghadirkan beberapa aktor muda yang menghiasi film ini. Berikut deretan pemain film Tinggal Meninggal:

1. Omara Esteghlal sebagai Gema

2. Jared Ali sebagai Gema Kecil

3. Nirina Zubir sebagai Ibu Gema

4. Mawar de Jongh sebagai Kerin

5. Muhadkly Acho sebagai Pak Cokro

6. Ardit Erwanda sebagai Ilham

7. Shindy Huang sebagai Adriana

8. Mario Caesar sebagai Danu. (M-1)