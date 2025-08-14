Ini Arti Serangga di Film Tinggal Meninggal, Ternyata Jadi Simbol Penting

Konferensi Pers film Tinggal Meninggal(Dok.Imajinari)

FILM Tinggal Meninggal tayang mulai hari ini, 14 Agustus. Film debut penyutradaraan Kristo Immanuel dengan dibintangi Omara Esteghal tersebut mengusung genre komedi getir, yang menggabungkan elemen humor, tragis, dan absurditas hidup modern.

Selepas kematian ayahnya, Gema mendadak mendapat perhatian dari orang-orang kantornya. Ketika perhatian itu mulai menghilang, Gema terjebak dalam pikiran: “Siapa lagi yang harus meninggal?” dan dari situlah rentetan konflik dimulai.

Di film ini, ada kemunculan serangga yang menjadi simbol. Serangga ini ada di perut Gema. Setiap Gema merasa senang, serangga tersebut seperti hendak terbang, begitupun saat sedih, serangga itu juga seperti sekarat. Serangga ini juga muncul dalam tulisan judul film Tinggal Meninggal.

“Itu adalah ngengat. Karena itu simbol kematian,” jelas penulis dan sutradara Tinggal Meninggal Kristo Immanuel saat konferensi pers pada Rabu, (6/8) di XXI Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan.

Film Tinggal Meninggal di antaranya dibintangi oleh Omara Esteghlal, Jared Ali, Gilbert Pattiruhu, Nirina Zubir, Muhadkly Acho, Mawar Eva de Jongh, Ardit Erwandha, dan Shindy Huang. (H-4)

