Nirina Zubir Perankan Ibu 70 Tahun di Film Jangan Buang Ibu

PENGALAMAN baru dirasakan aktris Nirina Zubir, saat ia harus memerankan perempuan berusia 70 tahun. Hal itu ia alami dalam peran di film terbarunya berjudul Jangan Buang Ibu.

Jangan Buang Ibu diadaptasi dari novel, diproduksi oleh Leo Pictures dengan produser Agung Saputra, dan disutradarai Hadrah Daeng Ratu. Selain Nirina, film ini juga dibintangi oleh Refal Hady, Amanda Manopo, Dwi Sasono, dan Erika Carlina.

“Enggak mudah menerima karakter ini, karena perlu diyakinkan berkali-kali. Karena memerankan karakter ini tuh, memerankan momen ketika aku belum pernah mengalaminya,” kata Nirina Zubir saat konferensi pers di Atrium mal Senayan City, Jakarta, Jumat, (13/3).

“Pas ngaca aja masih kaget, jadi usia 70 tahun, itu seperti apa, ya?”

Awalnya, saat menerima peran ini, Nirina ingin mempersembahkan perannya sebagai surat cinta untuk kedua anaknya, yang saat ini berusia 16 tahun dan menjelang 14 tahun. Namun, justru peran ini menjadi surat cinta dirinya untuk sang ibu.

“Ini surat cintaku untuk ibuku. Jadi anak, jadi ibu, kasih sayang itu tidak akan ada putusnya, perlu diusahakan. Kadang jadi anak punya kegiatan dan kesibukan lain, tapi lupa ke atas, selain Allah ada orangtua, yang perlu ditanyakan, sekadar tanya kabar,” lanjut Nirina.

Salah satu tantangan Nirina dalam memerankan perannya adalah harus bersiap empat jam sebelum syuting dimulai. Ia pun menjadi aktris yang paling terakhir pulang, karena harus melepas tata rias yang diperlukan untuk penampilan usia 70 tahunnya. (Zak/P-3)