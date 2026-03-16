Tetap Profesional Saat Hamil, Amanda Manopo Perankan Karakter Penengah di Film Jangan Buang Ibu

Amanda Manopo (kedua dari kanan) saat menghadiri promosi film terbarunya Jangan Buang Ibu di Atrium Senayan City, Jakarta, Jumat (13/3/2026)(ANTARA/Abdu Faisal)

AKTRIS Amanda Manopo membuktikan profesionalismenya di industri perfilman tanah air. Meski tengah berbadan dua, ia tetap hadir menyapa penggemar dalam acara promosi film drama terbarunya, Jangan Buang Ibu, akhir pekan lalu.

Dalam film yang diadaptasi dari novel populer Jangan Buang Ibu, Nak! karya Wahyu Dera Priangga ini, Amanda mengungkapkan bahwa kondisi fisiknya menjadi tantangan tersendiri selama proses produksi.

"Tantangannya aku di sini itu aku posisinya lagi hamil," ujar Amanda di hadapan pengunjung yang memadati area Senayan City.

Peran Sentral dalam Dinamika Keluarga

Keterlibatan Amanda dalam proyek ini dimulai tepat saat ia memasuki trimester pertama kehamilan.

Dalam alur cerita, ia berperan sebagai satu-satunya anak perempuan di keluarga Ibu Ristiana (diperankan oleh Nirina Zubir). Karakter yang dimainkannya memegang peranan krusial sebagai penengah di antara dua saudara laki-lakinya.

Sebagai anak perempuan di tengah keluarga tersebut, Amanda dituntut memerankan sosok yang memiliki kepekaan tinggi. Ia harus menjadi pendengar yang baik, namun juga berani bersuara demi menjaga keutuhan komunikasi di antara kakak dan adiknya.

Pengalaman akting ini diakui Amanda sangat menarik, mengingat di kehidupan nyata ia merupakan anak bungsu dari dua bersaudara.

Keceriaan di Lokasi Syuting

Kondisi kehamilan ternyata tidak menghalangi Amanda untuk menyebarkan energi positif kepada rekan kerja. Nirina Zubir, yang berperan sebagai ibu dalam film tersebut, memuji kemurahan hati Amanda selama berada di set syuting.

Menurut Nirina, Amanda kerap memanjakan rekan-rekannya dengan berbagai jenis makanan.

"Dia sediakan makanan banyak ke set karena selain dia lagi hamil, dia juga senang bikin orang lain senang. Jadi kayak, 'Mau makan apa, kak? Mau makan apa? Mau pesan apa? Ayo ayo ayo'. Thank you ya," ungkap Nirina dengan nada apresiatif.

Amanda sendiri mengaku sangat menikmati momen berbagi kebahagiaan tersebut. Baginya, proses produksi film ini merupakan perpaduan antara tantangan fisik dan pengalaman kerja yang menyenangkan.

Jadwal Tayang Musim Liburan 2026

Meski antusiasme penonton sudah terlihat tinggi, pihak produksi masih merahasiakan tanggal pasti perilisan film ini. Produser film Jangan Buang Ibu, Agung Saputra, hanya memberikan bocoran bahwa film ini dijadwalkan tayang di bioskop pada musim liburan 2026 mendatang.

Terkait jadwal tersebut, Nirina Zubir berharap agar penayangan film yang juga dibintangi oleh aktor Dwi Sasono ini tidak terlalu dekat dengan perayaan Natal.

Harapannya, penonton bioskop Indonesia tidak perlu menunggu terlalu lama untuk menyaksikan kisah drama keluarga yang menyentuh ini. (Ant/Z-1)