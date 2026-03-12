Rahmet Ababil Jadi Senjata Rahasia di Film Aksi Ikatan Darah

Konferensi Pers Perilisan Cuplikan dan Poster “Ikatan Darah,” Plaza Senayan (11/03/2026).(MI/Asha Bening Rembulan)

KOMIKA Rahmet Ababil bersiap memberikan kejutan dalam industri layar lebar Indonesia melalui film aksi terbaru garapan Uwais Pictures, Ikatan Darah.

Meskipun dikenal dengan latar belakang komedi, keterlibatan Rahmet dalam film ini disebut-sebut akan menjadi salah satu elemen paling "menonjol" yang patut dinantikan penonton.

Dalam Konferensi Pers Perilisan Cuplikan dan Poster di Plaza Senayan (11/03/2026), sosok karakter Rico yang diperankan Rahmet sengaja masih disimpan rapat.

Namanya tidak muncul dalam cuplikan (trailer) resmi, sebuah langkah yang justru memicu rasa penasaran mengenai signifikansi perannya dalam alur cerita.

Karakter Rico: Ekstrovert yang Penuh Misteri

Rahmet mengungkapkan bahwa karakter Rico merupakan sahabat dari Bilal (diperankan oleh Derby Romero). Berbeda dengan nuansa film yang tegang, Rico hadir dengan kepribadian yang meledak-ledak.

“Rico ini temannya Bilal, karakternya ekstrovert dan selalu ingin menonjol. Apa yang menonjol? Saksikan di 30 April 2026,” ujar Rahmet yang langsung disambut gelak tawa seisi studio.

Meski enggan membocorkan detail lebih jauh, para pemain lain turut mengonfirmasi bahwa kata "menonjol" adalah kata kunci utama untuk memahami peran Rahmet.

Rahmet bahkan berseloroh bahwa dampak dari karakternya akan memberikan kesan psikologis yang panjang bagi siapa pun yang menontonnya.

“Nanti ada kejutan pokoknya di situ (film Ikatan Darah). Bohong kalau setelah nonton gak terkejut melihat saya. Pasti kebayang minimal 4 bulan, lah,” tambahnya dengan nada penuh percaya diri.

Totalitas dalam Parade Karakter Uwais Pictures

Keterlibatan Rahmet Ababil bersanding dengan deretan aktor laga dan watak seperti Livi Ciananta, Ismi Melinda, hingga Teuku Rifnu Wikana.

Iko Uwais selaku produser memastikan bahwa setiap pemain, termasuk Rahmet, dipilih melalui proses casting ketat untuk memastikan mereka mampu mengeksekusi karakter di atas standar.

Teuku Rifnu Wikana, yang berperan sebagai Primbon, menyebutkan bahwa film ini merupakan sebuah "parade karakter" yang eksploratif.

Kehadiran sosok seperti Rico yang diperankan Rahmet menjadi bukti bahwa Ikatan Darah berupaya keluar dari pakem film aksi konvensional dengan menghadirkan tokoh-tokoh yang tidak bisa ditebak.

“Ini seperti parade karakter dan mungkin bisa menjadi contoh untuk perfilman Indonesia yang melihat bahwa dalam ruang eksploratif bisa menghasilkan sesuatu yang segila dan semenarik ini,” tutur Rifnu.

Penasaran dengan transformasi Rahmet Ababil dari panggung komedi ke layar aksi garapan Iko Uwais? Film Ikatan Darah dijadwalkan akan menerjang bioskop tanah air mulai 30 April 2026. (Z-1)