Rahmet Ababil Jadi Senjata Rahasia di Film Aksi Ikatan Darah

KOMIKA Rahmet Ababil bersiap memberikan kejutan dalam industri layar lebar Indonesia melalui film aksi terbaru garapan Uwais Pictures, Ikatan Darah.
Meskipun dikenal dengan latar belakang komedi, keterlibatan Rahmet dalam film ini disebut-sebut akan menjadi salah satu elemen paling "menonjol" yang patut dinantikan penonton.
Dalam Konferensi Pers Perilisan Cuplikan dan Poster di Plaza Senayan (11/03/2026), sosok karakter Rico yang diperankan Rahmet sengaja masih disimpan rapat.
Namanya tidak muncul dalam cuplikan (trailer) resmi, sebuah langkah yang justru memicu rasa penasaran mengenai signifikansi perannya dalam alur cerita.
Rahmet mengungkapkan bahwa karakter Rico merupakan sahabat dari Bilal (diperankan oleh Derby Romero). Berbeda dengan nuansa film yang tegang, Rico hadir dengan kepribadian yang meledak-ledak.
“Rico ini temannya Bilal, karakternya ekstrovert dan selalu ingin menonjol. Apa yang menonjol? Saksikan di 30 April 2026,” ujar Rahmet yang langsung disambut gelak tawa seisi studio.
Meski enggan membocorkan detail lebih jauh, para pemain lain turut mengonfirmasi bahwa kata "menonjol" adalah kata kunci utama untuk memahami peran Rahmet.
Rahmet bahkan berseloroh bahwa dampak dari karakternya akan memberikan kesan psikologis yang panjang bagi siapa pun yang menontonnya.
“Nanti ada kejutan pokoknya di situ (film Ikatan Darah). Bohong kalau setelah nonton gak terkejut melihat saya. Pasti kebayang minimal 4 bulan, lah,” tambahnya dengan nada penuh percaya diri.
Keterlibatan Rahmet Ababil bersanding dengan deretan aktor laga dan watak seperti Livi Ciananta, Ismi Melinda, hingga Teuku Rifnu Wikana.
Iko Uwais selaku produser memastikan bahwa setiap pemain, termasuk Rahmet, dipilih melalui proses casting ketat untuk memastikan mereka mampu mengeksekusi karakter di atas standar.
Teuku Rifnu Wikana, yang berperan sebagai Primbon, menyebutkan bahwa film ini merupakan sebuah "parade karakter" yang eksploratif.
Kehadiran sosok seperti Rico yang diperankan Rahmet menjadi bukti bahwa Ikatan Darah berupaya keluar dari pakem film aksi konvensional dengan menghadirkan tokoh-tokoh yang tidak bisa ditebak.
“Ini seperti parade karakter dan mungkin bisa menjadi contoh untuk perfilman Indonesia yang melihat bahwa dalam ruang eksploratif bisa menghasilkan sesuatu yang segila dan semenarik ini,” tutur Rifnu.
Penasaran dengan transformasi Rahmet Ababil dari panggung komedi ke layar aksi garapan Iko Uwais? Film Ikatan Darah dijadwalkan akan menerjang bioskop tanah air mulai 30 April 2026. (Z-1)
Setelah sebelumnya sukses mengarahkan serial Pertaruhan, Sidharta Tata menyebut film Ikatan Darah sebagai ambisi lama yang akhirnya mendapatkan momentum untuk diwujudkan.
Bagi para aktor, membintangi film aksi, seperti Ikatan Darah, bukan sekadar menghafal dialog, melainkan juga menuntut ketangkasan fisik yang mumpuni.
Film Tiba-Tiba Setan memasangkan dua aktris ternama, Ratu Felisha dan Poppy Sovia, dalam sebuah kisah yang memadukan ketegangan mistis dengan bumbu komedi situasi.
Sutradara Wregas Bhanuteja mengungkapkan bahwa setiap pemain film Para Perasuk mendapatkan pendekatan penyutradaraan yang berbeda demi menghidupkan karakter mereka.
Memulai debut layar lebarnya melalui Harry Potter and the Goblet of Fire pada 2005, Katie Leung mengaku bahwa saat itu ia berada dalam posisi yang sangat rentan.
Komika Pandji Pragiwaksono secara resmi telah menuntaskan prosesi sidang adat Toraja yang berlangsung selama dua hari, 10-11 Februari 2026.
Usai pemeriksaan yang berlangsung pada Jumat (6/2/2026), Pandji Pragiwaksono menegaskan bahwa dirinya tidak merasa melakukan pelanggaran sebagaimana yang dituduhkan.
Komika Pandji Pragiwaksono dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan penistaan agama terkait materi stand up comedy bertajuk Mens Rea.
Menurut Abdullah, sebagai warga negara, Pandji memiliki hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat dan kritik, selama hal tersebut dilakukan dengan cara yang baik.
Proses hukum akan diawali dengan langkah klarifikasi untuk memastikan duduk perkara.
