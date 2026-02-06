Ditemani Kuasa Hukum, Pandji Pragiwaksono Sambangi Polda Metro Untuk Klarifikasi Materi Mens Rea

Komika Pandji Pragiwaksono hadir di Polda Metro Jaya bersama kuasa hukumnya, Haris Azhar, Jumat (6/2).(MI/Abi Rama)

KOMIKA Pandji Pragiwakso memenuhi panggilan polisi di Polda Metro Jaya, Jumat (6/2). Pada pukul 10.06 WIB Pandji bersama kuasa hukumnya, Haris Azhar, memasuki Gedung Ditreskrimum untuk klarifikasi terkait materi pada show stand up comedynya Mens Rea.

"Pagi ini, kita datang, sebagaimana berita-berita sebelumnya, ini undangan klarifikasi. Kalau klarifikasi itu, dia bukan satu mekanisme yang sangat ketat. Ini masih ngobrol-ngobrol kurang lebih dari polisi kepada kami yang diundang," ujar kuasa hukum Pandji Haris Azhar saat bertemu wartawan ketika ingin memasuki gedung Ditreskrimum, Polda Metro Jaya.

Menurutnya, agenda klarifikasi dilakukan untuk mendengarkan langsung hal-hal yang menjadi perhatian penyidik.

Pihaknya ingin mengetahui secara rinci pokok persoalan yang dilaporkan serta sejauh mana kepolisian memandang kasus tersebut.

“Kita dengar dulu masalahnya apa, concern mereka apa. Panji juga hadir dan barangkali nanti bisa berbagi cerita untuk membantu polisi mengembangkan atau bahkan mengerucutkan kasusnya,” kata dia.

Saat dimintai keterangan Pandji menyebut jika dirinya akan menjelaskannya nanti, setelah klarifikasi bersama polisi hari ini selesai dilakukan.

"Akan lebih seru dan menyenangkan setelah lewatin prosesnya. Nanti ketemu lagi sore," ujar Pandji kepada awak media.

Sebelumnya, komika Pandji Pragiwaksono dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan penistaan agama terkait materi stand up comedy bertajuk Mens Rea.

Laporan tersebut dilayangkan sejumlah pihak, termasuk yang mengatasnamakan unsur masyarakat dan keagamaan. Pandji juga sempat mendatangi Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menjelaskan konteks materi komedinya. (Z-1)