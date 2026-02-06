Ditemani Kuasa Hukum, Pandji Pragiwaksono Sambangi Polda Metro Untuk Klarifikasi Materi Mens Rea

Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
KOMIKA Pandji Pragiwakso memenuhi panggilan polisi di Polda Metro Jaya, Jumat (6/2). Pada pukul 10.06 WIB Pandji bersama kuasa hukumnya, Haris Azhar, memasuki Gedung Ditreskrimum untuk klarifikasi terkait materi pada show stand up comedynya Mens Rea.
"Pagi ini, kita datang, sebagaimana berita-berita sebelumnya, ini undangan klarifikasi. Kalau klarifikasi itu, dia bukan satu mekanisme yang sangat ketat. Ini masih ngobrol-ngobrol kurang lebih dari polisi kepada kami yang diundang," ujar kuasa hukum Pandji Haris Azhar saat bertemu wartawan ketika ingin memasuki gedung Ditreskrimum, Polda Metro Jaya.
Menurutnya, agenda klarifikasi dilakukan untuk mendengarkan langsung hal-hal yang menjadi perhatian penyidik.
Pihaknya ingin mengetahui secara rinci pokok persoalan yang dilaporkan serta sejauh mana kepolisian memandang kasus tersebut.
“Kita dengar dulu masalahnya apa, concern mereka apa. Panji juga hadir dan barangkali nanti bisa berbagi cerita untuk membantu polisi mengembangkan atau bahkan mengerucutkan kasusnya,” kata dia.
Saat dimintai keterangan Pandji menyebut jika dirinya akan menjelaskannya nanti, setelah klarifikasi bersama polisi hari ini selesai dilakukan.
"Akan lebih seru dan menyenangkan setelah lewatin prosesnya. Nanti ketemu lagi sore," ujar Pandji kepada awak media.
Sebelumnya, komika Pandji Pragiwaksono dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan penistaan agama terkait materi stand up comedy bertajuk Mens Rea.
Laporan tersebut dilayangkan sejumlah pihak, termasuk yang mengatasnamakan unsur masyarakat dan keagamaan. Pandji juga sempat mendatangi Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menjelaskan konteks materi komedinya. (Z-1)
ANGGOTA Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Abdullah menyoroti penembakan remaja oleh oknum polisi di Makassar, Sulawesi Selatan. Perlu evaluasi SOP senjata api
Dewan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (Dema PTKIN) Se-Indonesia mengapresiasi pola pengamanan kepolisian dalam aksi unjuk rasa mahasiswa.
Sarah Nuraini Siregar dari BRIN menyoroti penggunaan istilah "oknum" untuk anggota polisi, menegaskan tindakan individu mencerminkan institusi.
Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Alfian Nurrizal menyatakan pelaku penganiayaan karyawan SPBU di Cipinang, Jakarta Timur, positif sabu dan ganja usai tes urine.
Transparansi digital melalui media sosial membuat kasus-kasus tersebut kini lebih mudah terungkap ke permukaan.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Rano Alfath, mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus penganiayaan yang menewaskan AT (14).
Budi menjelaskan penahanan ini dipicu oleh sikap Richard Lee yang dinilai menghambat jalannya penyidikan.
SUBDIT 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis ganja seberat kurang lebih 3 kilogram di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Polda Metro Jaya menyelidiki surat edaran THR palsu yang mengatasnamakan Polres Tanjung Priok. Polisi pastikan tidak pernah meminta bantuan THR ke perusahaan.
Polda Metro Jaya konfirmasi laporan KPK terhadap saksi Linda Susanti atas dugaan pemalsuan dokumen aset dalam kasus Hasbi Hasan
KPK resmi melaporkan saksi kasus Hasbi Hasan, Linda Susanti, ke Polda Metro Jaya atas dugaan pemalsuan dokumen aset. Simak detail perseteruan dan daftar aset fantastis yang disita di sini.
Polda Metro Jaya turun tangan dalam menangani kasus perampokan yang terjadi di Perumahan Prima Lingkar Asri, Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin (2/3).
