Perlindungan Warga Jadi Fondasi Utama

Kemantapan jalan nasional sudah mencapai 93,5%

Sentuhan Baru Pencak Silat, Film Ikatan Darah Siap Menggebrak Bioskop pada 30 April

Basuki Eka Purnama
12/3/2026 10:27
Sentuhan Baru Pencak Silat, Film Ikatan Darah Siap Menggebrak Bioskop pada 30 April
Cuplikan adegan dari film Ikatan Darah(imdb)

RUMAH produksi Uwais Pictures resmi mengumumkan jadwal penayangan film aksi terbaru mereka, Ikatan Darah. Film yang disutradarai oleh Sidharta Tata ini dijadwalkan tayang serentak di bioskop mulai 30 April 2026. Kepastian ini disampaikan bersamaan dengan perilisan poster dan cuplikan (trailer) resmi di kawasan Senayan, Jakarta, Rabu (11/3).

Dikenal piawai dalam mengolah genre horor dan aksi, Sidharta Tata kali ini membawa visi baru dengan menghadirkan koreografi pencak silat yang intens. 

Melalui film ini, Tata memadukan ketegangan cerita dengan sentuhan visual yang tajam, sebuah kolaborasi yang ia sebut sebagai pencapaian personal dalam kariernya.

Baca juga : Transformasi Derby Romero dan Komitmen Laga Profesional di Film Ikatan Darah

"Bekerja sama dengan Iko Uwais dan Uwais Pictures adalah mimpi yang menjadi nyata. Di film ini, mereka mengajari saya cara menggarap adegan laga dengan benar, mulai dari perencanaan pergerakan hingga pengaturan sudut kamera untuk menjaga energi aktor," ujar Sidharta Tata saat ditemui di Jakarta.

Misi Penyelamatan dalam Balutan Laga

Ikatan Darah menyoroti karakter utama bernama Mega (Livi Ciananta), seorang mantan atlet pencak silat. Bagi Livi, ini merupakan film laga keduanya setelah membintangi Bonnie pada 2024.

Baca juga : Rahmet Ababil Jadi Senjata Rahasia di Film Aksi Ikatan Darah

Dalam cuplikan yang dirilis, Mega dikisahkan harus berjuang keras menyelamatkan kakaknya, Bilal (Derby Romero), yang terjebak dalam jeratan jaringan lintah darat. 

Perjalanan Mega semakin berbahaya karena ia harus menghadapi kejaran kelompok gangster yang dipimpin Primbon (Teuku Rifnu Wikana).

Produser Eksekutif Iko Uwais menegaskan bahwa proyek ini merupakan pembuktian visi Uwais Pictures untuk menghadirkan film laga lokal dengan standar internasional. 

Ia menekankan pentingnya kualitas produksi yang mampu bersaing, tidak hanya di kancah Asia, tetapi juga di pasar Hollywood.

Tantangan Baru bagi Derby Romero

Bagi Derby Romero, memerankan tokoh Bilal memberikan tantangan tersendiri. Selain harus mendalami karakter yang problematik, ia juga dituntut untuk melakukan berbagai adegan aksi yang menguras fisik. 

Derby mengaku sangat antusias lantaran ia memiliki latar belakang bela diri yang akhirnya dapat disalurkan secara maksimal dalam film ini.

Sebelum resmi menyapa penonton Indonesia, Ikatan Darah telah lebih dulu mencuri perhatian di panggung internasional. 

Film ini memperoleh pujian dari media mancanegara saat melakukan penayangan perdana dunia (world premiere) di *Fantastic Fest 2025 di Texas, Amerika Serikat, serta sempat tampil di ajang Jogja-NETPAC Asian Film Festival (JAFF).

Selain jajaran pemeran utama, film ini turut diperkuat oleh deretan aktor ternama lainnya seperti Dimas Anggara, Lydia Kandou, Ismi Melinda, Abdurrahman Arif, Rama Ramadhan, Agra Piliang, hingga komedian Rahmet Ababil. (Ant/Z-1)



Editor : Basuki Eka Purnama
