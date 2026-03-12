Sentuhan Baru Pencak Silat, Film Ikatan Darah Siap Menggebrak Bioskop pada 30 April

Headline
Kemantapan jalan nasional sudah mencapai 93,5%
RUMAH produksi Uwais Pictures resmi mengumumkan jadwal penayangan film aksi terbaru mereka, Ikatan Darah. Film yang disutradarai oleh Sidharta Tata ini dijadwalkan tayang serentak di bioskop mulai 30 April 2026. Kepastian ini disampaikan bersamaan dengan perilisan poster dan cuplikan (trailer) resmi di kawasan Senayan, Jakarta, Rabu (11/3).
Dikenal piawai dalam mengolah genre horor dan aksi, Sidharta Tata kali ini membawa visi baru dengan menghadirkan koreografi pencak silat yang intens.
Melalui film ini, Tata memadukan ketegangan cerita dengan sentuhan visual yang tajam, sebuah kolaborasi yang ia sebut sebagai pencapaian personal dalam kariernya.
"Bekerja sama dengan Iko Uwais dan Uwais Pictures adalah mimpi yang menjadi nyata. Di film ini, mereka mengajari saya cara menggarap adegan laga dengan benar, mulai dari perencanaan pergerakan hingga pengaturan sudut kamera untuk menjaga energi aktor," ujar Sidharta Tata saat ditemui di Jakarta.
Ikatan Darah menyoroti karakter utama bernama Mega (Livi Ciananta), seorang mantan atlet pencak silat. Bagi Livi, ini merupakan film laga keduanya setelah membintangi Bonnie pada 2024.
Dalam cuplikan yang dirilis, Mega dikisahkan harus berjuang keras menyelamatkan kakaknya, Bilal (Derby Romero), yang terjebak dalam jeratan jaringan lintah darat.
Perjalanan Mega semakin berbahaya karena ia harus menghadapi kejaran kelompok gangster yang dipimpin Primbon (Teuku Rifnu Wikana).
Produser Eksekutif Iko Uwais menegaskan bahwa proyek ini merupakan pembuktian visi Uwais Pictures untuk menghadirkan film laga lokal dengan standar internasional.
Ia menekankan pentingnya kualitas produksi yang mampu bersaing, tidak hanya di kancah Asia, tetapi juga di pasar Hollywood.
Bagi Derby Romero, memerankan tokoh Bilal memberikan tantangan tersendiri. Selain harus mendalami karakter yang problematik, ia juga dituntut untuk melakukan berbagai adegan aksi yang menguras fisik.
Derby mengaku sangat antusias lantaran ia memiliki latar belakang bela diri yang akhirnya dapat disalurkan secara maksimal dalam film ini.
Sebelum resmi menyapa penonton Indonesia, Ikatan Darah telah lebih dulu mencuri perhatian di panggung internasional.
Film ini memperoleh pujian dari media mancanegara saat melakukan penayangan perdana dunia (world premiere) di *Fantastic Fest 2025 di Texas, Amerika Serikat, serta sempat tampil di ajang Jogja-NETPAC Asian Film Festival (JAFF).
Selain jajaran pemeran utama, film ini turut diperkuat oleh deretan aktor ternama lainnya seperti Dimas Anggara, Lydia Kandou, Ismi Melinda, Abdurrahman Arif, Rama Ramadhan, Agra Piliang, hingga komedian Rahmet Ababil. (Ant/Z-1)
Bagi Derby Romero, terlibat dalam proyek film Ikatan Darah adalah perwujudan dari impian lama.
Meskipun dikenal dengan latar belakang komedi, keterlibatan Rahmet Ababil di film Ikatan Darah disebut-sebut akan menjadi salah satu elemen paling "menonjol".
Setelah sebelumnya sukses mengarahkan serial Pertaruhan, Sidharta Tata menyebut film Ikatan Darah sebagai ambisi lama yang akhirnya mendapatkan momentum untuk diwujudkan.
Bagi para aktor, membintangi film aksi, seperti Ikatan Darah, bukan sekadar menghafal dialog, melainkan juga menuntut ketangkasan fisik yang mumpuni.
Film Tiba-Tiba Setan memasangkan dua aktris ternama, Ratu Felisha dan Poppy Sovia, dalam sebuah kisah yang memadukan ketegangan mistis dengan bumbu komedi situasi.
Akses terhadap hiburan berkualitas masih menjadi tantangan di Indonesia. Data menunjukkan hanya sekitar 21,7% penduduk yang memiliki akses langsung ke bioskop.
Kehadiran cuplikan film The Devil Wears Prada 2 di YouTube pada Senin (2/2) langsung memicu antusiasme global, meraup hingga 4,2 juta penayangan hanya dalam waktu 13 jam pertama.
FILM Sunda Emperor merilis cuplikan perdana dan mengumumkan jajaran pemain, menghadirkan kisah yang dekat dengan budaya Sunda, itu adalah karya perdana rumah produksi Sapawave Films
Secara naratif, film Return to Silent Hill akan berpusat pada tokoh bernama James. Hidup James seolah berhenti berputar sejak ia kehilangan cinta sejatinya, Mary.
Film Alas Roban kian mengukuhkan dominasinya di bioskop. Berdasarkan Cinepoint Tracking, horor-drama ini menambah estimasi +93.551 penonton
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved