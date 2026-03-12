Transformasi Derby Romero dan Komitmen Laga Profesional di Film Ikatan Darah

Headline
SUTRADARA Sidharta Tata siap menggebrak layar lebar melalui film laga perdana arahannya yang bertajuk Ikatan Darah.
Melalui cuplikan (trailer) perdana yang baru saja dirilis, film ini menjanjikan koreografi bela diri yang intens, sekaligus menampilkan sisi berbeda dari aktor Derby Romero yang selama ini jarang terlihat di genre laga.
Keterlibatan Derby dalam proyek ini bukan sekadar tuntutan peran. Ia mengungkapkan bahwa dirinya telah lama mendalami berbagai disiplin bela diri yang menjadi modal utama dalam mengeksekusi adegan-adegan fisik yang menantang.
"Kebetulan latar belakang (background) bela diri ada tinju (boxing), Muay Thai sama Brazilian Jiu-Jitsu," ujar Derby saat konferensi pers peluncuran poster dan cuplikan perdana Ikatan Darah di kawasan Senayan, Jakarta, Rabu (11/3).
Bagi Derby, terlibat dalam proyek ini adalah perwujudan dari impian lama. Kedisiplinan tim produksi dalam menggarap aspek laga membuatnya merasa sangat antusias selama proses pengambilan gambar.
"Dari dulu salah satu cita-citaku adalah bermain di film laga (action) seperti ini, karena yang terlibat punya latar belakang (background) bela diri. Selama syuting Ikatan Darah aku merasa menyenangkan (fun) banget," tambahnya.
Kualitas laga dalam film ini tidak lepas dari peran Iko Uwais sebagai produser eksekutif.
Melalui rumah produksi Uwais Pictures, Iko membawa standar internasional dalam mempresentasikan teknik bela diri profesional ke dalam industri film Indonesia.
Hal ini menjadi alasan utama mengapa jajaran aktor dipilih berdasarkan penguasaan teknik bela diri mereka.
Selain Derby, sejumlah pemeran lain juga membekali diri dengan kemampuan fisik mumpuni:
Proses syuting tidak luput dari tantangan ekstrem. Derby Romero menceritakan pengalamannya saat menghadapi gejala serangan panas (heat stroke) akibat suhu lokasi syuting yang sangat tinggi.
Namun, ia memuji kesigapan kru dalam melakukan pertolongan pertama sesuai standar medis.
"Kita di sini dijaga banget karena (penanganan) di sini tuh cepat banget, pakai ice pack (kompres es) dan segala macam," jelas Derby.
Tim produksi menerapkan metode pendinginan tubuh dari luar (external cooling) dengan menempelkan kompres es pada area pembuluh darah besar seperti leher, ketiak, dan selangkangan.
Langkah cepat ini terbukti efektif membantu pemulihan aktor di tengah lingkungan kerja luar ruangan yang berat, sekaligus menunjukkan profesionalitas produksi dalam menjaga keselamatan para talenta mereka. (Ant/Z-1)
Film Ikatan Darah yang disutradarai oleh Sidharta Tata ini dijadwalkan tayang serentak di bioskop mulai 30 April 2026.
Meskipun dikenal dengan latar belakang komedi, keterlibatan Rahmet Ababil di film Ikatan Darah disebut-sebut akan menjadi salah satu elemen paling "menonjol".
Setelah sebelumnya sukses mengarahkan serial Pertaruhan, Sidharta Tata menyebut film Ikatan Darah sebagai ambisi lama yang akhirnya mendapatkan momentum untuk diwujudkan.
Bagi para aktor, membintangi film aksi, seperti Ikatan Darah, bukan sekadar menghafal dialog, melainkan juga menuntut ketangkasan fisik yang mumpuni.
Film ini menampilkan pertarungan fisik berdarah-darah. Di sisi lain, elemen drama dalam film ini juga cukup kuat, terutama terkait hubungan persaudaraan.
