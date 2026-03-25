Sentuhan Laleilmanino dalam Lagu Sikilku Iso Muni, Soundtrack Film Na Willa

Poster film Na Willa(MI/HO)

VISINEMA Studios resmi merilis film terbaru mereka, Na Willa, di bioskop seluruh Indonesia mulai 18 Maret 2026. Menyertai peluncuran film tersebut, lagu tema orisinal (Original Motion Picture Soundtrack) berjudul Sikilku Iso Muni juga resmi diperkenalkan kepada publik.

Untuk menggarap lagu ini, Visinema kembali memercayakan proses kreatifnya kepada trio produser Laleilmanino.

Kolaborasi ini melanjutkan kesuksesan kerja sama sebelumnya dalam lagu Selalu di Nadimu untuk film Jumbo.

Baca juga : Sentuhan Emosional Virgoun dan Deretan Musisi Papan Atas dalam Film Senin Harga Naik"

Berbeda dari karya sebelumnya, lagu Sikilku Iso Muni dibawakan langsung oleh dua aktor utama film tersebut, yakni Luisa Adreena dan Azamy Syauqi.

Personel Laleilmanino, Nino, menyatakan rasa bangganya dapat kembali bekerja sama dengan sutradara Ryan Adriandhy. Menurutnya, lagu ini membawa pesan mendalam mengenai proses kedewasaan.

Baca juga : Dewi Gita Sebut Garap Soundtrack Film Horor Lebih Susah Dari Bikin Lagu Biasa

"Kami merasa terhormat bisa kembali bekerja sama dengan Ryan Adriandhy (Sutradara Film) dan Visinema Studios untuk Sikilku Iso Muni. Bagi kami, lagu Sikilku Iso Muni ingin memberikan pelajaran pada teman-teman, bahwa kehilangan bukanlah akhir, tetapi merupakan sebuah perjalanan baru,” ujar Nino dalam keterangan pers yang diterima, Minggu (22/3).

Inspirasi dari Novel Karya Reda Gaudiamo

Lirik dan nuansa lagu Sikilku Iso Muni diadaptasi langsung dari peristiwa serta dialog dalam novel karya Reda Gaudiamo yang menjadi dasar cerita film ini. Ryan Adriandhy mengungkapkan bahwa salah satu bab dalam novel tersebut telah memberinya inspirasi visual untuk sebuah adegan musikal yang ceria.

“Saat membaca novelnya, ada satu bab ketika Na Willa menjenguk Dul. Bu Reda menuliskan dengan sangat indah sekali. Tulisannya, ‘Dul dengan bangga bilang bahwa sikilku iso muni (kakiku bisa berbunyi). Lalu aku dan Dul menyanyi berdua, dan Mak dari pinggir memperhatikanku dengan mata basah.’," tutur Ryan.

Ryan menilai momen tersebut adalah jantung dari cerita yang harus diwujudkan dalam bentuk audio visual. Ia meyakini tangan dingin Laleilmanino mampu menghidupkan suasana emosional namun tetap ceria dalam adegan tersebut.

"Ini ada satu momen di novel yang memang tidak dijelaskan mereka nyanyinya seperti apa, namun aku merasa ini adalah jantung cerita yang sayang jika tidak disertakan dalam alih wahana audio visual. Dan menurutku Laleilmanino adalah orang yang tepat untuk menggarapnya,” imbuhnya.

Saat ini, lagu Sikilku Iso Muni sudah dapat dinikmati di berbagai platform musik digital. Selain itu, video musiknya juga telah tersedia di kanal YouTube untuk memberikan gambaran lebih luas bagi penonton mengenai dunia Na Willa. (Ant/Z-1)