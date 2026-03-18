Memori dan Ambisi: Menilik Drama China Terbaru Love Story in the 1970s di WeTV

PLATFORM streaming global WeTV kembali memperkuat katalog drama romantisnya dengan merilis serial orisinal terbaru bertajuk Love Story in the 1970s.
Mengusung latar belakang dekade 1970-an, serial sepanjang 29 episode ini menawarkan narasi emosional tentang perjuangan kelas, ambisi pendidikan, dan cinta yang tumbuh di tengah keterbatasan sosial.
Kisah ini berfokus pada sosok Fei Ni (diperankan oleh Sun Qian), seorang pekerja pabrik topi yang gigih.
Di tengah sistem sosial yang kaku pada masa itu, Fei Ni memegang teguh keyakinan bahwa pendidikan tinggi adalah satu-satunya kunci untuk mengubah nasib keluarganya.
Namun, ambisi besar tersebut harus berbenturan dengan realitas sulit dan birokrasi yang menantang.
Takdir kemudian mempertemukannya kembali dengan teman masa sekolah menengahnya, Fang Muyang (diperankan oleh Chen Fei Yu).
Fang Muyang tengah menjadi pusat perhatian sebagai pahlawan lokal setelah mengalami cedera saat menyelamatkan orang lain.
Pertemuan ini dimanfaatkan oleh Fei Ni; ia memutuskan untuk merawat Fang Muyang dengan harapan ketulusannya dapat membantu memuluskan jalan mendapatkan rekomendasi masuk universitas yang sangat ia idamkan.
Alur cerita semakin menarik ketika impian pendidikan Fei Ni berkali-kali menemui jalan buntu.
Di sisi lain, tekanan hidup semakin menghimpit saat ia harus membantu sang kakak menyelesaikan masalah hunian untuk pernikahan.
Terdesak oleh situasi, Fei Ni mengambil langkah drastis dengan menawarkan pernikahan pura-pura kepada Fang Muyang demi mendapatkan fasilitas rumah terpisah.
Meski awalnya didasari oleh kepentingan bersama dan strategi bertahan hidup, dinamika hubungan keduanya mulai bergeser.
Saat menjalani keseharian sebagai pasangan muda di rumah yang sederhana, rasa saling pengertian mulai tumbuh. Konflik realistis dan kesulitan hidup yang mereka hadapi bersama justru menjadi pupuk bagi rasa cinta yang tidak terduga.
Kesuksesan drama ini tidak lepas dari performa jajaran pemerannya. Selain chemistry antara Chen Fei Yu dan Sun Qian, kehadiran aktor berbakat seperti Guo Xiaoting, Wang Tianchen, dan Mintao Liu memberikan kedalaman pada karakter-karakter pendukung yang krusial dalam perjalanan hidup sang tokoh utama.
Dengan perpaduan nuansa nostalgia yang hangat dan pesan moral tentang kegigihan, Love Story in the 1970s hadir sebagai tontonan yang relevan bagi audiens modern. Serial ini sudah dapat dinikmati secara eksklusif melalui layanan WeTV. (Z-1)
