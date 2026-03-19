4 Rekomendasi Dracin di WeTV untuk Maraton Libur Lebaran

MOMEN libur Lebaran 2026 selalu menjadi waktu yang tepat untuk berkumpul bersama keluarga atau sekadar beristirahat di rumah. Bagi para pecinta sinema Drama Asia, maraton Drama China (Dracin) kini menjadi salah satu pilihan hiburan favorit untuk mengisi waktu luang.
Tahun ini, WeTV menawarkan beragam genre yang memikat, mulai dari kisah thriller keluarga yang intens, romansa sejarah yang megah, hingga drama slice-of-life yang menyentuh hati. Berikut adalah 4 rekomendasi Dracin pilihan yang wajib masuk dalam daftar tontonan Anda selama libur panjang:
Bagi penikmat alur cerita yang penuh ketegangan emosional dan intrik gelap, Love in a Secret adalah pilihan utama. Drama ini menyoroti hubungan kompleks antara Ye Man (diperankan oleh Yao Guanyu) dan adik tirinya, Lu Zhu (diperankan oleh Zhou Zixin).
Awalnya, Ye Man mendekati Lu Zhu sebagai bagian dari rencana licik bersama ibu tirinya untuk menghancurkan reputasi keluarga Lu Zhu. Namun, dinamika kekuasaan ini berubah drastis ketika Ye Man justru terjebak dalam perasaan cinta yang tulus kepada target manipulasinya. Drama ini mengeksplorasi batas antara dendam dan kasih sayang dalam sebuah hubungan yang dianggap tabu.
Dibintangi oleh aktor papan atas Zhang Linghe dan aktris berbakat Tian Xiwei, drama ini mengadaptasi novel populer karya Tuan Zi Lai Xi. Pursuit of Jade menyuguhkan narasi sejarah yang dibalut dengan misi balas dendam dan romansa manis.
Cerita berfokus pada Fan Changyu, seorang putri tukang daging yang tangguh, yang dipertemukan dengan Xie Zheng, seorang bangsawan yang sedang menyamar. Terjebak dalam pernikahan kontrak demi kepentingan masing-masing, keduanya harus menavigasi konspirasi istana sambil menghadapi perasaan yang perlahan tumbuh di tengah badai salju dan konflik politik.
Drama bergenre Wuxia ini membawa penonton ke dunia persilatan yang penuh tipu daya. Dibintangi oleh Zhou Yiran dan Bao Shangen, Generation to Generation mengisahkan perjalanan Cai Zhao, seorang gadis yang terpaksa bergabung dengan Sekte Qingque demi menghindari takdir buruk.
Di sana, ia bertemu dengan Chang Ning, sosok pria dingin yang menyimpan trauma mendalam akibat pembantaian keluarganya. Hubungan tarik-ulur di antara keduanya menjadi inti cerita, di mana mereka harus membongkar kepalsuan dunia persilatan dan rahasia besar mengenai identitas asli Chang Ning yang bisa mengguncang stabilitas dunia persilatan.
Berbeda dengan drama lainnya, serial ini menawarkan nuansa nostalgia dan perjuangan hidup yang inspiratif. Dibintangi oleh Chen Fei Yu dan Sun Qian, drama ini berlatar tahun 1970-an, masa di mana pendidikan menjadi satu-satunya jalan keluar dari kemiskinan di Tiongkok kala itu.
Fei Ni, seorang pekerja pabrik, memutuskan melakukan pernikahan pura-pura dengan teman masa kecilnya, Fang Muyang, demi mendapatkan fasilitas rumah dan meraih impian kuliahnya. Perjalanan mereka dari pasangan "kontrak" menjadi pasangan yang saling menguatkan di tengah tekanan sosial memberikan pesan mendalam tentang ketulusan dan kerja keras.
Keempat drama China di atas menawarkan spektrum emosi yang luas, mulai dari tawa, air mata, hingga ketegangan yang memacu adrenalin. Dengan alur cerita yang kuat dan deretan cast visual yang memanjakan mata, libur Lebaran Anda dipastikan tidak akan membosankan.
Keempat drama China di atas menawarkan spektrum emosi yang luas, mulai dari tawa, air mata, hingga ketegangan yang memacu adrenalin. Dengan alur cerita yang kuat dan deretan cast visual yang memanjakan mata, libur Lebaran Anda dipastikan tidak akan membosankan.
