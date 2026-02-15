Poster serial My Page In The 90's(MI/Dok WeTV)

PLATFORM streaming WeTV kembali memperkuat portofolio konten Asia berkualitas dengan merilis drama Tiongkok terbaru berjudul My Page In The 90's (Tiba-Tiba Cinta).

Serial ini menawarkan perpaduan unik antara nuansa nostalgia era 90-an dengan perspektif modern melalui kisah romansa lintas waktu yang emosional.

Misi Tak Terduga di Balik Novel Klasik

My Page In The 90's mengikuti perjalanan Lin Huan Er, seorang streamer masa kini yang dikenal sebagai pemberi nasihat cinta.

Tanpa disangka, ia terlempar ke dalam dunia sebuah novel romansa klasik dan terbangun di tahun 1998.

Di tengah kebingungan realitas baru tersebut, ia bertemu dengan Gao Haiming, seorang pria dingin dan penuh perhitungan yang memegang kunci perjalanannya.

Demi menemukan jalan pulang ke dunia nyata, Lin Huan Er harus menjalankan sebuah misi khusus: mendekati dan memenangkan hati Gao Haiming.

Namun, seiring intensitas interaksi mereka, batas antara tugas dan perasaan mulai kabur. Lin Huan Er pun terjebak dalam dilema besar antara kembali ke kehidupan aslinya atau mempertahankan cinta yang tumbuh di dunia fiksi tersebut.

Reuni Chemistry Chen Xingxu dan Wang Yuwen

Daya tarik utama drama ini terletak pada jajaran pemainnya. Aktor papan atas Chen Xingxu dipasangkan dengan aktris berbakat Wang Yuwen sebagai pemeran utama.

Kolaborasi ini menjadi sorotan hangat di kalangan penggemar karena keduanya merupakan teman sekolah di kehidupan nyata.

Sebelumnya, chemistry solid mereka telah terlihat saat tampil bersama dalam variety show Wow The World. Kemampuan akting keduanya diharapkan mampu menghidupkan dinamika emosi dan konflik batin yang menjadi inti dari cerita ini.

Jadwal Tayang dan Akses Eksklusif

Drama My Page In The 90's telah resmi mengudara secara eksklusif di WeTV sejak 22 Januari 2026. Penonton dapat mengikuti kelanjutan kisah Lin Huan Er dan Gao Haiming setiap hari pukul 17.00 WIB sesuai jadwal penayangan reguler.

WeTV juga memberikan fleksibilitas bagi para penggunanya:

Pelanggan Express Plus: Dapat menikmati akses episode terbaru lebih awal dari jadwal reguler.

Pengguna Gratis: Tetap dapat menyaksikan drama ini pada hari-hari penayangan yang telah ditentukan.

Melalui kehadiran serial ini, WeTV berkomitmen untuk terus menghadirkan pilihan hiburan yang relevan dan bernilai bagi berbagai segmen penonton setianya. (Z-1)