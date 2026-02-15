Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
PLATFORM streaming WeTV kembali memperkuat portofolio konten Asia berkualitas dengan merilis drama Tiongkok terbaru berjudul My Page In The 90's (Tiba-Tiba Cinta).
Serial ini menawarkan perpaduan unik antara nuansa nostalgia era 90-an dengan perspektif modern melalui kisah romansa lintas waktu yang emosional.
My Page In The 90's mengikuti perjalanan Lin Huan Er, seorang streamer masa kini yang dikenal sebagai pemberi nasihat cinta.
Tanpa disangka, ia terlempar ke dalam dunia sebuah novel romansa klasik dan terbangun di tahun 1998.
Di tengah kebingungan realitas baru tersebut, ia bertemu dengan Gao Haiming, seorang pria dingin dan penuh perhitungan yang memegang kunci perjalanannya.
Demi menemukan jalan pulang ke dunia nyata, Lin Huan Er harus menjalankan sebuah misi khusus: mendekati dan memenangkan hati Gao Haiming.
Namun, seiring intensitas interaksi mereka, batas antara tugas dan perasaan mulai kabur. Lin Huan Er pun terjebak dalam dilema besar antara kembali ke kehidupan aslinya atau mempertahankan cinta yang tumbuh di dunia fiksi tersebut.
Daya tarik utama drama ini terletak pada jajaran pemainnya. Aktor papan atas Chen Xingxu dipasangkan dengan aktris berbakat Wang Yuwen sebagai pemeran utama.
Kolaborasi ini menjadi sorotan hangat di kalangan penggemar karena keduanya merupakan teman sekolah di kehidupan nyata.
Sebelumnya, chemistry solid mereka telah terlihat saat tampil bersama dalam variety show Wow The World. Kemampuan akting keduanya diharapkan mampu menghidupkan dinamika emosi dan konflik batin yang menjadi inti dari cerita ini.
Drama My Page In The 90's telah resmi mengudara secara eksklusif di WeTV sejak 22 Januari 2026. Penonton dapat mengikuti kelanjutan kisah Lin Huan Er dan Gao Haiming setiap hari pukul 17.00 WIB sesuai jadwal penayangan reguler.
WeTV juga memberikan fleksibilitas bagi para penggunanya:
Melalui kehadiran serial ini, WeTV berkomitmen untuk terus menghadirkan pilihan hiburan yang relevan dan bernilai bagi berbagai segmen penonton setianya. (Z-1)
Kembalinya One Piece musim semi ini menandai transisi besar dalam narasi anime garapan Eiichiro Oda tersebut.
Serial drama Korea bergenre thriller romantis Siren's Kiss menjanjikan perpaduan ketegangan psikologis yang intens dengan daya tarik emosional yang mematikan.
Konten dari Jepang, Korea, dan India kini telah bertransformasi menjadi kekuatan budaya yang signifikan dalam hiburan global.
Melalui dinamika hubungan antartokohnya, serial Melindungimu Selamanya mengajak penonton untuk melihat bahwa mencintai adalah sebuah keputusan.
Laura Moane mengungkapkan bahwa keputusannya untuk mengambil peran di serial A dan Z: InsyaAllah Cinta didasari oleh ketertarikannya pada alur cerita yang ditawarkan.
Serial A dan Z: InsyaAllah Cinta hadir dengan narasi yang tidak sekadar mengulik asmara remaja, melainkan kisah cinta mendalam yang berakar dari sebuah tragedi.
Kolaborasi WeTV dengan Telkomsel memungkinkan perusahaan menghadirkan manfaat yang lebih nyata, tidak hanya berupa tontonan berkualitas tetapi juga peluang mendapatkan hadiah besar.
Melalui dinamika hubungan antartokohnya, serial Melindungimu Selamanya mengajak penonton untuk melihat bahwa mencintai adalah sebuah keputusan.
Reply High School menyoroti perjalanan SMTR25, sebuah grup berisi 15 trainee pria berbakat di bawah naungan agensi raksasa Korea Selatan, SM Entertainment.
Sejak episode perdana Shine On Me, chemistry emosional yang kuat antara keduanya menjadi daya tarik utama yang memikat penonton untuk terus mengikuti perkembangan cerita.
Hingga kini, tercatat sudah ada tiga judul serial WeTV yang mempercayakan peran kepada Davina Karamoy, mulai dari karakter pendukung hingga didapuk sebagai pemeran utama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved