Alasan Laura Moane Tertarik Bintangi Serial A dan Z: InsyaAllah Cinta

Aktris Laura Moane(Instagram @lauramoanee_its)

AKTRIS muda Laura Moane kembali menyapa penggemar melalui proyek akting terbarunya. Kali ini, ia didapuk menjadi pemeran utama wanita bernama Zara dalam serial berjudul A dan Z: InsyaAllah Cinta.

Laura mengungkapkan bahwa keputusannya untuk mengambil peran ini didasari oleh ketertarikannya pada alur cerita yang ditawarkan.

"Kalau dari aku memilih proyek ini karena ceritanya udah bagus dan aku memang ingin main serial yang adaptasi dari wattpad/novel ke seri," ujar Laura, dikutip Minggu (22/2).

Dalam serial ini, Laura memerankan sosok Zara, seorang mahasiswi kedokteran yang dihadapkan pada situasi pelik.

Zara menerima amanah terakhir dari kakaknya, Fara (Zoe Jackson), sebelum meninggal dunia, untuk menikahi seorang laki-laki yang telah dijodohkan dengannya.

Amanah tersebut membawa Zara ke dalam sebuah pernikahan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya.

Menariknya, pemilihan Laura sebagai Zara ternyata didasari oleh kemiripan karakter antara sang aktris dengan tokoh yang ia perankan.

Laura menceritakan bahwa saat proses casting, pihak casting director sempat menyoroti kemiripan kepribadian mereka.

"Awalnya sih emang ada cast director ya, ya langsung bilang sama aku kaya ‘Laura ini kamu banget, centilnya kamu banget, kamu coba casting’. Yaaudah deh," kenang Laura.

Tidak hanya soal kemiripan karakter secara umum, Laura juga merasa bahwa sifat overthinking yang ia miliki dalam kehidupan nyata sejalan dengan karakter Zara.

Hal ini pun diamini oleh lawan mainnya, Rizky Nazar, yang dalam serial tersebut memerankan tokoh Abyan.

Di sisi lain, meski serial ini mengangkat tema ta'aruf yang cukup kental, Laura secara terbuka mengaku bahwa ia belum tertarik untuk menjalani proses tersebut di kehidupan pribadinya.

Ia mengungkapkan preferensi untuk mencari pasangannya sendiri secara mandiri, alih-alih melalui perjodohan.

Proyek ini menjadi salah satu penantian menarik bagi penggemar serial drama adaptasi novel, terutama melihat bagaimana Laura dan Rizky Nazar membangun chemistry di layar kaca. (Ant/Z-1)