Garap Serial Samuel, WeTV Indonesia dan MD Entertainment Adaptasi Novel Viral 21 Juta Pembaca

Poster serial Samuel yang tayang di WeTV(MI/HO)

INDUSTRI konten lokal premium kembali diperkuat dengan kolaborasi strategis antara platform streaming WeTV Indonesia dan rumah produksi MD Entertainment.

Kedua pihak secara resmi memulai proses produksi serial original terbaru berjudul WeTV Original Samuel. Dimulainya penggarapan proyek ini ditandai dengan acara syukuran dan tumpengan yang digelar di Jakarta hari ini.

Keputusan untuk mengangkat Samuel ke dalam format serial didorong oleh popularitas luar biasa dari materi asalnya.

Sejak dirilis pada 2021, kisah ini telah menjadi fenomena di platform Wattpad dengan catatan lebih dari 21,7 juta pembaca. Angka tersebut membangun basis penggemar yang sangat loyal dan masif bahkan sebelum naskah serialnya ditulis.

Kekuatan kekayaan intelektual (IP) ini juga terlihat dari eksistensi digital karakter utamanya, Samuel Erlangga.

Tokoh fiksi tersebut diketahui telah memiliki ratusan ribu pengikut di media sosial, sebuah preseden yang menciptakan tingkat antisipasi tinggi di kalangan publik terhadap versi live-action miliknya.

Ekspansi Diamond Gang Universe

Serial ini bukan sekadar berdiri sendiri, melainkan bagian integral dari Diamond Gang Universe. Ini merupakan sebuah semesta cerita yang telah mengumpulkan puluhan juta pembaca secara kolektif melalui berbagai karakter dan konflik yang saling terhubung.

Melalui Samuel, WeTV berupaya menyajikan dimensi baru dari drama remaja yang tidak hanya menonjolkan aspek romansa.

Alur cerita akan dibalut dengan aksi intens dan dinamika konflik geng sekolah yang kompleks. Fokus narasi tertuju pada perjalanan emosional Azura, seorang gadis berusia 16 tahun yang hidupnya berubah drastis setelah sebuah tragedi keluarga mengikat takdirnya dengan Samuel Erlangga.

Samuel sendiri digambarkan sebagai pemimpin Diamond Gang yang karismatik namun memiliki kepribadian yang dingin.

Penonton akan dibawa menelusuri rahasia masa lalu yang belum terselesaikan, persaingan harga diri antargeng, hingga pilihan sulit antara ego dan kesetiaan.

Karakter Azura diposisikan sebagai sosok yang menunjukkan keteguhan hati di tengah dunia yang keras, memberikan kontras terhadap konflik batin mendalam yang dialami Samuel.

Komitmen Kualitas Produksi

Kehadiran proyek ini menegaskan komitmen WeTV dalam menghadirkan tontonan yang relevan dengan tren pasar, namun tetap mempertahankan standar kualitas produksi yang tinggi.

Kolaborasi dengan MD Entertainment sebagai mitra produksi membawa pengalaman panjang dalam menghadirkan karya-karya berkualitas bagi industri hiburan tanah air.

Dengan kombinasi antara fanbase yang kuat, kedalaman cerita, dan nilai produksi yang matang, WeTV Original Samuel diproyeksikan akan menjadi salah satu serial remaja paling berpengaruh saat resmi ditayangkan nanti.

Informasi lebih lanjut mengenai perkembangan produksi serta jadwal penayangan akan disampaikan secara berkala melalui saluran resmi WeTV Indonesia. (Z-1)