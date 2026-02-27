Loyalitas Pelanggan di Era Streaming Berbuah Nyata Lewat Program Apresiasi

WeTV Indonesia dan Telkomsel menyerahkan hadiah satu unit mobil kepada pemenang program 'WeTV Bagi-Bagi Mobil'. Pemenang utama program tersebut adalah Patricia Ida, seorang fresh graduate asal Jakarta yang merupakan pengguna layanan WeTV VIP melalui paket(Dok. WeTV)

DI tengah pesatnya pertumbuhan layanan hiburan digital, perusahaan penyedia konten dan telekomunikasi semakin berlomba menghadirkan program apresiasi untuk menjaga loyalitas pelanggan. Tidak hanya melalui peningkatan kualitas layanan, berbagai promo hingga undian berhadiah besar kini menjadi strategi yang kian umum digunakan untuk memperkuat kedekatan dengan pengguna.

Bagi konsumen, program semacam ini menghadirkan pengalaman tambahan yang membuat aktivitas menikmati hiburan digital terasa lebih bernilai sekaligus membuka peluang mendapatkan keuntungan nyata.

Salah satu wujud apresiasi tersebut diwujudkan melalui kolaborasi antara WeTV Indonesia dan Telkomsel yang menyerahkan hadiah satu unit mobil kepada pemenang program 'WeTV Bagi-Bagi Mobil'. Seremoni penyerahan hadiah digelar di GraPARI Graha Merah Putih, Jakarta, sebagai puncak rangkaian program yang telah berlangsung selama periode tertentu dan diikuti oleh ratusan ribu pelanggan di seluruh Indonesia.

Pemenang utama program tersebut adalah Patricia Ida, seorang fresh graduate asal Jakarta yang merupakan pengguna layanan WeTV VIP melalui paket bundling Telkomsel. Ia terpilih melalui proses pengundian resmi yang transparan serta disaksikan oleh perwakilan instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku.

Patricia mengaku tidak menyangka kebiasaannya menonton drama dan konten hiburan favorit melalui platform digital dapat membawanya memenangkan hadiah sebesar ini.

"Awalnya saya tidak percaya saat dihubungi sebagai pemenang. Saya hanya pelanggan biasa yang sering menonton di WeTV. Hadiah mobil ini sangat berarti bagi saya dan keluarga, terutama untuk menunjang mobilitas sehari-hari," ujar Patricia dalam acara penyerahan hadiah.

Country Head WeTV Indonesia, Febriamy Hutapea, menyampaikan bahwa program ini merupakan bentuk terima kasih kepada pelanggan atas dukungan dan antusiasme terhadap layanan WeTV. Menurutnya, kolaborasi dengan Telkomsel memungkinkan perusahaan menghadirkan manfaat yang lebih nyata, tidak hanya berupa tontonan berkualitas tetapi juga peluang mendapatkan hadiah besar.

"Program ini kami hadirkan sebagai bentuk apresiasi kepada para pengguna setia WeTV. Kami sangat senang dapat mewujudkan mimpi pelanggan melalui kolaborasi dengan Telkomsel, sekaligus memberikan pengalaman hiburan yang lebih bernilai," kata Febriamy.

Dari sisi mitra, Telkomsel menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam memperkaya ekosistem digital lifestyle pelanggan. Melalui bundling paket data dengan layanan hiburan premium, pelanggan dapat menikmati konten favorit secara mudah sekaligus berkesempatan mengikuti berbagai program apresiasi.

Perwakilan Telkomsel menyatakan bahwa sinergi dengan platform OTT seperti WeTV menjadi langkah strategis untuk menghadirkan pengalaman digital yang lebih lengkap bagi masyarakat. "Kami berharap program ini tidak hanya memberikan kebahagiaan bagi pemenang, tetapi juga memperkuat loyalitas pelanggan terhadap layanan digital Telkomsel," ujarnya.

Program 'WeTV Bagi-Bagi Mobil' diharapkan dapat mendorong semakin banyak masyarakat memanfaatkan layanan hiburan digital secara legal dan berkualitas. Selain itu, inisiatif ini juga menunjukkan bagaimana kolaborasi antara penyedia konten dan operator telekomunikasi dapat menghadirkan nilai tambah nyata bagi pelanggan, bukan sekadar akses hiburan semata.

Ke depan, kedua perusahaan membuka peluang untuk menghadirkan program serupa dengan skala yang lebih besar seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap hiburan yang mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Dengan demikian, pelanggan tidak hanya menikmati konten favorit, tetapi juga memiliki kesempatan memperoleh berbagai manfaat tambahan yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. (Put/E-1)