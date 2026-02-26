Trafik Data Diprediksi Tembus 17,81 PB Selama Ramadan di Telkomsel Pamasuka

Ilustrasi(Dok Telkomsel)

MOMEN Ramadan dan Idulfitri (RAFI) 2026 diprediksi menjadi periode dengan lonjakan trafik data tertinggi di wilayah Indonesia timur. Telkomsel Area Pamasuka (Papua, Maluku, Sulawesi, Kalimantan) memperkirakan volume lalu lintas data akan mencapai 17,81 petabyte (PB) atau setara dengan miliaran konten digital yang diunggah dan diunduh masyarakat selama bulan puasa hingga hari kemenangan.

Vice President Area Network Operations Telkomsel Area Pamasuka, Angky Arif Priyagung, mengungkapkan bahwa prediksi ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan trafik pada periode normal yang hanya berkisar 16,05 PB.

"Momen RAFI tahun ini, pertumbuhan trafik data hampir mendekati 11 persen, bahkan kami perkirakan bisa mencapai 12 persen. Khusus untuk aktivitas pengunduhan konten digital, diprediksi akan tumbuh 5 hingga 6 persen," jelas Angky saat di Makassar, Kamis (26/2).

Mengantisipasi lonjakan trafik sekaligus potensi gangguan teknis akibat cuaca ekstrem yang tengah melanda Sulawesi Selatan, Telkomsel Pamasuka telah menyiagakan tim khusus pemeliharaan jaringan.

Tim yang dibentuk sejak momen Natal dan Tahun Baru (NARU) ini akan beroperasi penuh selama Ramadan untuk merespons cepat setiap potensi kerusakan jaringan.

Secara keseluruhan, Telkomsel Area Pamasuka mengoperasikan 33 Posko Telkomsel Siaga yang tersebar di berbagai titik strategis, terdiri dari 6 Posko Flagship dan 27 Posko Reguler.

Posko-posko ini akan beroperasi mulai 10 Februari hingga 28 Maret 2026, melayani kebutuhan pelanggan mulai dari aktivasi kartu perdana, migrasi eSIM, bantuan aplikasi MyTelkomsel, hingga penukaran Telkomsel POIN.

"Operasional posko ini melengkapi ragam layanan pelanggan yang sudah tersedia melalui kanal digital seperti aplikasi MyTelkomsel, website, media sosial, Call Center 188, serta ratusan GraPARI Siaga dan puluhan ribu mitra Outlet Siaga di seluruh Indonesia," ujar Vice President Consumer Business Telkomsel Area Pamasuka, Muharlis.

Mengusung tema 'Melayani Sepenuh Hati' agar pelanggan bisa 'Jalani Ramadan Sepenuh Hati', Telkomsel menghadirkan beragam penawaran khusus yang disesuaikan dengan segmen pelanggan.

Tidak hanya itu, Telkomsel juga menghadirkan program loyalitas Mudik Hepi yang memungkinkan pelanggan mendonasikan Telkomsel POIN untuk membantu masyarakat kurang mampu mudik ke kampung halaman.

"Di Ramadan tahun ini, fokus kami adalah hadir melayani sepenuh hati di setiap langkah pelanggan. Baik untuk teman sahur dan ngabuburit, kumpul bersama keluarga, berbagi kebaikan, berangkat mudik, sampai rayakan kemenangan, Telkomsel siap mendampingi," tutur Muharlis. (LN/E-4)