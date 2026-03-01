Hyper 5G Telkomsel Dukung Kelancaran Perayaan Cap Go Meh di Kota Singkawang dan Pontianak

Telkomsel dukung tradisi Cap Go Meh tahun 2026 di Kota Singkawang dan Kota Pontianak.(MI/Denny Susanto)

TELKOMSEL memberikan dukungan kelancaran perayaan budaya dan tradisi Cap Go Meh tahun 2026 di Kota Singkawang dan Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Telkomsel telah menyiapkan Compact Mobile BTS (COMBAT) Hyper 5G dan 4G, 8 BTS Hyper 5G baru, 20 unit iMacro, pengoptimalan jaringan Hyper 5G dan 4G pada lebih dari 470 BTS eksisting.

Optimalisasi rute kota Pontianak menuju kota Singkawang untuk memastikan continuity service dan jaringan berkualitas juga dilalukan, sehingga pelanggan Telkomsel dapat mengabadikan momen Cap Go Meh makin lancar.

Vice President Area Network Operations Pamasuka Telkomsel, Anky Arief Priyagung, Minggu (1/3) menyatakan Cap Go Meh merupakan bagian penting kekayaan budaya dan tradisi sekaligus menjadi momentum yang mempererat kebersamaan, toleransi, dan harmoni antarwarga. "Melalui semangat Melayani Sepenuh Hati kami ingin memastikan pelanggan Telkomsel tetap nyaman dalam berkomunikasi, mengakses media sosial, berbagi momen hingga mendukung aktivitas digital pelanggan selama perayaan berlangsung," tuturnya.

JARINGAN OPTIMAL

Di momen Cap Go Meh tahun 2026 ini, hadirnya jaringan Hyper 5G Telkomsel di kota Singkawang, pelanggan dapat menikmati konektivitas 5G ultra-cepat dan stabil di beberapa lokasi di kawasan Kantor Walikota Singkawang, Pekong Tua, dan Stadion Kridasana. Sedangkan di kota Pontianak, BTS Hyper 5G baru yang dihadirkan menjangkau lokasi Jalan Diponegoro dan Jalan Gajah Mada. Memperluas jangkauan sebelumnya diluncurkan Oktober 2025 lalu yang menjangkau lokasi GraPARI Telkomsel Jalan Gusti Sulung Lelanang, Taman Alun-Alun Kapuas, Bandar Udara Internasional Supadio, serta rute dari GraPARI Telkomsel hingga Bundaran Ahmad Yani 2.

Pengalaman digital pelanggan turut didukung performa jaringan terdepan Telkomsel yang telah resmi diakui memiliki kecepatan internet tertinggi dan kualitas yang konsisten. Didukung laporan terbaru analisis pengalaman pengguna Opensignal Mobile Network Experience Report edisi Desember 2025, resmi menempatkan Telkomsel sebagai pemimpin 11 dari 16 metrik jaringan, termasuk 5G Video Experience, 5G Games Experience, 5G Download Speed, 5G Upload Speed, 5G Coverage Experience, dan 5G Availability di Indonesia.

Semua upaya ini dilakukan untuk memberikan pengalaman konektivitas digital terdepan bagi masyarakat dan wisatawan, serta mengantisipasi potensi lonjakan trafik komunikasi yang tinggi di sejumlah lokasi penting di kota Singkawang diantaranya Kantor Walikota Singkawang, Panggung Kehormatan, Stadion Kridasana, Altar, Pekong Tua, Vihara Thai Pak Kung, lokasi Wisata Bazar Kuliner, serta rute pawai. Sedangkan di kota Pontianak di Jalan Diponegoro, Jalan Gajah Mada, dan Yayasan Bhakti Suci.

Mengedepankan prinsip customer centricity untuk memenuhi kebutuhan pelanggan selama acara berlangsung, booth corner Telkomsel hadir di Stadion Kridasana Singkawang sejak 15 Februari hingga 4 Maret 2026 yang melayani tukar Poin Telkomsel dengan merchandise, Kartu Halo dan perdana SIMPATI dengan varian nomor cantik, registrasi dan promo Imlek Indihome free PSB (Pendaftaran Sambungan Baru), Orbit Experience dan promo diskon hingga 50 ribu, serta gimmick lainnya. (E-2)