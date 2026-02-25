Prime Video Perkenalkan Jajaran Konten Asia Unggulan 2026 di Ajang Internasional Perdana

Headline
PRIME Video baru saja mengukuhkan posisinya sebagai destinasi hiburan global melalui ajang perdana Prime Video Presents: International Originals di London.
Acara ini menjadi panggung bagi perusahaan untuk memamerkan jajaran konten Asia-Pasifik terbaru yang akan menyapa penonton di seluruh dunia sepanjang 2026.
Vice President, APAC & ANZ, Prime Video Gaurav Gandhi menyatakan bahwa konten dari Jepang, Korea, dan India kini telah bertransformasi menjadi kekuatan budaya yang signifikan dalam hiburan global.
“Konten ini didorong oleh cerita yang autentik secara emosional dan relevan dengan penonton melampaui pasar asalnya,” ujar Gaurav.
Dalam kategori anime, Prime Video menegaskan komitmen untuk menghadirkan tayangan berkualitas tinggi melalui tiga judul unggulan.
Salah satu yang paling dinantikan adalah reboot definitif Fist of the North Star: Hokuto No Ken yang memadukan teknologi computer-generated imagery (CG) dengan animasi gambar tangan untuk merayakan ulang tahun ke-40 franchise tersebut.
Selain itu, seri cyberpunk berpengaruh The Ghost in the Shell akan hadir eksklusif secara global pada Juli 2026.
Melengkapi deretan ini, musim kedua From Old Country Bumpkin to Master Swordsman juga dipastikan kembali setelah musim pertamanya sukses menembus jajaran Top 10 di lebih dari 45 negara.
Sementara itu, konten Korea terus menunjukkan performa impresif di pasar global. Prime Video memperluas katalognya dengan menghadirkan kisah lintas genre yang memadukan produksi berskala besar dan keterlibatan studio terkemuka seperti CJ ENM, SLL, dan Coupang Play.
Deretan judul yang diperkenalkan meliputi romansa supranatural Human x Gumiho yang dibintangi Jun Ji Hyun dan Ji Chang Wook, hingga thriller psikologis Siren's Kiss yang dibintangi Park Min-young serta Wi Ha-jun.
Selain itu, terdapat The Sacred Jewel, drama sejarah berskala megah yang mengangkat latar invasi Mongol ke Goryeo.
Prime Video juga memberikan cuplikan spesial untuk film Original India, Don’t Be Shy.
Film bergenre coming-of-age ini disutradarai Sreeti Mukerji dan diproduksi oleh Alia Bhatt serta Shaheen Bhatt.
Fokus pada perspektif perempuan menjadi inti dari narasi film ini, yang diharapkan dapat beresonansi kuat dengan penonton muda.
Ajang ini bukan sekadar pameran konten, melainkan penegasan strategi Prime Video dan Amazon MGM Studios untuk terus berinvestasi pada talenta lokal dan kreator yang mampu menghadirkan narasi berakar budaya kuat ke panggung dunia.
Jajaran lengkap konten dari kawasan Asia akan diumumkan secara bertahap dalam beberapa bulan mendatang. (Z-1)
