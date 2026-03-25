Prime Video Umumkan Jadwal Tayang Serial Off Campus, Adaptasi dari Novel Elle Kennedy

Pemudik diminta manfaatkan kebijakan WFA.
KABAR gembira bagi penggemar literatur roman. Prime Video resmi mengumumkan bahwa serial terbaru Off Campus akan tayang perdana di lebih dari 240 negara mulai 13 Mei 2026.
Selain jadwal tayang, cuplikan perdana serta versi terbaru sampul buku yang menampilkan bintang utama, Ella Bright dan Belmont Cameli, juga telah dirilis ke publik.
Diadaptasi dari seri novel terlaris karya Elle Kennedy, Off Campus merupakan drama kampus yang mengikuti dinamika tim hoki es elite dan para perempuan di sekitar mereka.
Musim pertama akan berfokus pada hubungan "benci jadi cinta" antara dua kepribadian yang bertolak belakang:
Penonton akan dibawa menyaksikan perjalanan mereka menghadapi cinta, patah hati, dan pencarian jati diri, sembari membangun persahabatan yang kuat di tengah proses menuju kedewasaan.
Serial ini bertabur bintang muda berbakat. Selain Ella Bright (The Crown) dan Belmont Cameli (Saved by the Bell), jajaran pemeran lainnya meliputi:
Di balik layar, Louisa Levy bertindak sebagai kreator, co-showrunner, sekaligus produser eksekutif bersama Gina Fattore.
Produksi ini juga didukung oleh tim produser eksekutif dari Temple Hill (Wyck Godfrey, Marty Bowen, James Seidman), Leanna Billings, dan Neal Flaherty.
Serial ini berangkat dari kesuksesan luar biasa novel karya Elle Kennedy. Sebagai penulis terlaris versi New York Times, karya-karyanya telah diterjemahkan ke dalam 25 bahasa dengan total penjualan melampaui 10 juta kopi di seluruh dunia. (Z-1)
Absolute Value of Romance mengikuti perjalanan Yeo Eui-ju (Kim Hyang Gi), seorang siswi SMA yang menjalani kehidupan ganda sebagai penulis novel web rahasia.
Drama China (Dracin) populer Pursuit of Jade (Mengejar Cinta) yang tayang di WeTV terus mencuri perhatian penonton.
Isi libur Lebaran 2026 dengan maraton Drama China (Dracin) terbaik di WeTV. Mulai dari Love in a Secret hingga Pursuit of Jade, cek sinopsis lengkapnya di sini!
Studio A-CAT secara resmi mengumumkan bahwa Season 2 serial anime The Beginning After the End akan mulai ditayangkan pada 1 April mendatang.
Serial sepanjang 29 episode ini menawarkan narasi emosional tentang perjuangan kelas, ambisi pendidikan, dan cinta yang tumbuh di tengah keterbatasan sosial.
Absolute Value of Romance mengikuti perjalanan Yeo Eui-ju (Kim Hyang Gi), seorang siswi SMA yang menjalani kehidupan ganda sebagai penulis novel web rahasia.
Musim final serial The Boys dijadwalkan tayang perdana secara global pada 8 April 2026.
Anime Nippon Sangoku menggambarkan kondisi Jepang yang hancur akibat perang nuklir, bencana alam, dan korupsi pemerintahan yang sistemik.
Musim Crime on Prime dibuka dengan kembalinya seri thriller kriminal populer, Cross.
Serial drama Korea bergenre thriller romantis Siren's Kiss menjanjikan perpaduan ketegangan psikologis yang intens dengan daya tarik emosional yang mematikan.
