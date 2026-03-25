Prime Video Umumkan Jadwal Tayang Serial Off Campus, Adaptasi dari Novel Elle Kennedy

Poster serial Off Campus yang akan tayang di Prime Video(MI/Dok Prime Video)

KABAR gembira bagi penggemar literatur roman. Prime Video resmi mengumumkan bahwa serial terbaru Off Campus akan tayang perdana di lebih dari 240 negara mulai 13 Mei 2026.

Selain jadwal tayang, cuplikan perdana serta versi terbaru sampul buku yang menampilkan bintang utama, Ella Bright dan Belmont Cameli, juga telah dirilis ke publik.

Sinopsis: Romansa Es dan Musik di Briar University

Diadaptasi dari seri novel terlaris karya Elle Kennedy, Off Campus merupakan drama kampus yang mengikuti dinamika tim hoki es elite dan para perempuan di sekitar mereka.

Musim pertama akan berfokus pada hubungan "benci jadi cinta" antara dua kepribadian yang bertolak belakang:

Hannah (Ella Bright): Seorang penulis lagu yang pendiam.

Garrett (Belmont Cameli): Atlet hoki andalan Briar University yang populer.

Penonton akan dibawa menyaksikan perjalanan mereka menghadapi cinta, patah hati, dan pencarian jati diri, sembari membangun persahabatan yang kuat di tengah proses menuju kedewasaan.

Jajaran Pemain dan Tim Produksi

Serial ini bertabur bintang muda berbakat. Selain Ella Bright (The Crown) dan Belmont Cameli (Saved by the Bell), jajaran pemeran lainnya meliputi:

Mika Abdalla

Antonio Cipriano

Jalen Thomas Brooks

Josh Heuston

Stephen Kalyn

Di balik layar, Louisa Levy bertindak sebagai kreator, co-showrunner, sekaligus produser eksekutif bersama Gina Fattore.

Produksi ini juga didukung oleh tim produser eksekutif dari Temple Hill (Wyck Godfrey, Marty Bowen, James Seidman), Leanna Billings, dan Neal Flaherty.

Tentang Penulis: Elle Kennedy

Serial ini berangkat dari kesuksesan luar biasa novel karya Elle Kennedy. Sebagai penulis terlaris versi New York Times, karya-karyanya telah diterjemahkan ke dalam 25 bahasa dengan total penjualan melampaui 10 juta kopi di seluruh dunia. (Z-1)