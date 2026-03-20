Dinamika Hubungan Fan Changyu dan Xie Zheng Semakin Memuncak dalam Dracin Pursuit of Jade

DRAMA China (Dracin) populer Pursuit of Jade (Mengejar Cinta) yang tayang di WeTV terus mencuri perhatian penonton.

Memasuki episode 4 hingga 6, alur cerita mulai bergeser dari sekadar hubungan "rekan kontrak" menjadi ikatan emosional yang lebih dalam antara dua karakter utamanya, Fan Changyu (Tian Xiwei) dan Xie Zheng (Zhang Linghe).

Transformasi hubungan ini dibalut dengan berbagai momen ikonik yang berhasil membangun chemistry manis sekaligus memicu rasa penasaran netizen.

Sandiwara yang Menumbuhkan Percikan Asmara

Pada episode 4, penonton diperlihatkan sisi karismatik Xie Zheng. Meski dalam kondisi terluka, sang Jenderal tetap menunjukkan ketangguhannya saat menghalau penagih utang demi melindungi sertifikat rumah Changyu. Ketegangan romantis mencapai puncaknya ketika mantan tunangan Changyu datang mengacau.

Untuk mengatasi situasi tersebut, keduanya terpaksa berpura-pura menjadi pasangan mesra. Adegan sandiwara ini ditutup dengan sebuah kecupan spontan di pipi yang tidak hanya berhasil mengusir sang mantan, tetapi juga secara alami memicu percikan asmara di antara keduanya.

Janji Setia di Balik Tirai

Memasuki episode 5, alur cerita berlanjut pada upaya Xie Zheng mengelabui keluarga Changyu melalui sandiwara "malam pertama".

Di balik akting tersebut, muncul momen mengharukan saat Changyu memberikan janji setia yang unik.

Dengan ketulusan hati, ia berjanji akan bekerja keras memotong babi demi menafkahi Xie Zheng. Kalimat sederhana ini menjadi bentuk pengakuan cinta yang jujur dalam konteks latar belakang karakter mereka.

Sebagai balasan atas ketulusan tersebut, Xie Zheng mulai menunjukkan sisi protektifnya. Ia membantu Changyu menagih utang lama untuk memberikan keadilan yang selama ini tidak pernah didapatkan oleh gadis tersebut.

Terkuaknya Misteri dan Ancaman Tragedi

Pada episode 6, transformasi fisik Xie Zheng yang mulai bisa berjalan tanpa kruk semakin memancarkan aura bangsawan yang sulit disembunyikan.

Namun, di tengah kemanisan hubungan mereka, misteri masa lalu Changyu mulai terkuak. Teknik pisau jagal miliknya ternyata memiliki kemiripan dengan ilmu bela diri Jenderal besar, sebuah petunjuk yang mulai mengaburkan identitas aslinya.

Sayangnya, kebahagiaan mereka harus terusik di akhir episode. Sebuah tragedi besar terjadi ketika Changyu difitnah atas kematian pamannya sendiri. Situasi ini menempatkan nasib Changyu di ujung tanduk dan menguji kecerdikan strategi Xie Zheng.

Pursuit of Jade terus memikat audiens melalui pengembangan karakter yang matang, di mana kekuatan fisik Changyu berpadu dengan kecerdasan Xie Zheng. Kelanjutan kisah dramatis ini dapat disaksikan setiap hari pada pukul 17.00 WIB melalui platform WeTV. (Z-1)