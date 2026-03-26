Serial Drama Korea Phantom Lawyer Puncaki Rating di Rakuten Viki

Headline
Pemerintah utamakan menjaga kualitas pendidikan.
PLATFORM hiburan Asia, Rakuten Viki, resmi meluncurkan drama Korea legal fantasy terbaru berjudul Phantom Lawyer. Serial yang mempertemukan aktor Yoo Yeon Seok dan Esom ini langsung mencuri perhatian penonton, khususnya di wilayah Asia Tenggara.
Sejak tayang perdana pada 13 Maret lalu, Phantom Lawyer berhasil menempati peringkat pertama dalam daftar drama terpopuler di Viki. Antusiasme publik terlihat dari raihan rating tinggi sebesar 9,6/10 berdasarkan lebih dari 700 ulasan pengguna.
Dalam drama ini, Yoo Yeon Seok yang dikenal lewat Hospital Playlist, melakukan transformasi karakter yang signifikan. Ia berperan sebagai Shin Yi Rang, seorang pengacara pemalu dan ceroboh.
Alur cerita mulai memuncak saat Yi Rang mendapatkan kemampuan supranatural untuk melihat hantu setelah pindah ke kantor baru yang dulunya merupakan tempat praktik dukun.
Yi Rang kemudian bekerja sama dengan Han Na Hyun (Esom), seorang pengacara elite yang awalnya skeptis terhadap klaim supranatural rekan kerjanya tersebut.
Dinamika hubungan keduanya berkembang saat mereka mulai menangani kasus-kasus hukum yang melibatkan urusan dunia dari arwah penasaran yang belum tuntas.
Perpaduan antara strategi hukum konvensional dengan metode supranatural yang tidak biasa menjadi inti cerita dalam mengungkap tabir kebenaran di balik setiap tindak kriminal.
Drama ini juga menonjolkan totalitas akting Yoo Yeon Seok, termasuk adegan unik di mana ia mengenakan hanbok perempuan dan menari mengikuti lagu girl group K-pop demi mendalami perannya.
Dalam wawancara bersama SBS, Yoo Yeon Seok menyatakan antusiasmenya untuk memperlihatkan sisi baru kemampuan aktingnya melalui karakter Shin Yi Rang yang penuh kejutan.
Secara keseluruhan, Phantom Lawyer menawarkan warna baru bagi genre hukum dengan menyisipkan elemen fantasi, misteri, dan komedi.
Serial ini mengajak penonton menyelami pencarian keadilan dari sudut pandang yang tak terduga, dibalut dengan investigasi penuh ketegangan.
Empat episode pertama Phantom Lawyer, saat ini, sudah dapat disaksikan melalui layanan Rakuten Viki. Episode terbaru dijadwalkan tayang setiap hari Jumat dan Sabtu, tersedia untuk penonton di berbagai wilayah termasuk Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. (Z-1)
Absolute Value of Romance mengikuti perjalanan Yeo Eui-ju (Kim Hyang Gi), seorang siswi SMA yang menjalani kehidupan ganda sebagai penulis novel web rahasia.
Absolute Value of Romance mengikuti perjalanan Yeo Eui-ju (Kim Hyang Gi), seorang siswi SMA yang menjalani kehidupan ganda sebagai penulis novel web rahasia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved