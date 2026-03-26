Bridgerton 5 Fokus ke Francesca dan bukan Eloise, Para Penggemar Kecewa

PENGUMUMAN Netflix mengenai fokus cerita untuk serial Bridgerton Season 5 memicu gelombang reaksi negatif dari basis penggemar setia. Alih-alih merayakan kelanjutan drama era Regency ini, penonton justru menyuarakan kekecewaan mendalam di berbagai platform media sosial dan forum diskusi internasional.
Keputusan tim produksi untuk menjadikan Francesca Bridgerton sebagai bintang utama musim kelima dianggap sebagai langkah yang kontroversial.
Berdasarkan urutan novel asli karya Julia Quinn, buku kelima seharusnya mengisahkan perjalanan cinta Eloise Bridgerton.
Penonton merasa Eloise, yang diperankan Claudia Jessie, telah menunggu terlalu lama sejak musim pertama.
Penundaan kisahnya untuk memberikan panggung kepada Francesca dianggap sebagai bentuk ketidakadilan terhadap perkembangan karakter yang sudah dibangun selama bertahun-tahun.
Kritik juga tertuju pada logika penceritaan (pacing). Di akhir musim keempat, Francesca baru saja kehilangan suaminya, John Stirling. Secara naratif, penggemar menilai karakter ini memerlukan waktu untuk memproses duka secara emosional.
Keputusan penulis untuk menerapkan time-jump atau lompatan waktu selama dua tahun demi mempercepat dimulainya romansa baru Francesca dianggap sebagai jalan pintas yang merusak kedalaman emosi cerita.
Hal ini memicu kekhawatiran bahwa kualitas penulisan naskah mulai menurun demi mengejar target tayang.
Isu yang paling sensitif tetap tertuju pada keputusan gender-swap karakter Michael Stirling menjadi Michaela Stirling.
Bagi pembaca buku, Michael adalah sosok ikonik dengan dinamika cerita yang spesifik mengenai infertilitas dan beban pewaris gelar.
Banyak penggemar merasa bahwa mengubah dinamika ini menjadi hubungan sesama jenis akan menghilangkan esensi konflik utama dari buku When He Was Wicked.
Meski Netflix berupaya meningkatkan inklusivitas, sebagian besar audiens menilai bahwa perubahan ini terlalu jauh dari materi sumber asli yang mereka cintai.
Dengan urutan cerita yang meloncat, karakter Eloise terancam mengalami stagnasi.
Penonton mulai jenuh melihat Eloise terjebak dalam siklus pemberontakan terhadap norma sosial tanpa adanya resolusi atau perkembangan hubungan yang signifikan.
Jika hal ini berlanjut, terdapat risiko besar bahwa minat penonton terhadap karakter Eloise akan menurun sebelum musimnya sendiri benar-benar tiba. (Variety/Z-1)
Serial Phantom Lawyer, yang mempertemukan aktor Yoo Yeon Seok dan Esom, langsung mencuri perhatian penonton, khususnya di wilayah Asia Tenggara.
Diadaptasi dari seri novel terlaris karya Elle Kennedy, Off Campus merupakan drama kampus yang mengikuti dinamika tim hoki es elite dan para perempuan di sekitar mereka.
Absolute Value of Romance mengikuti perjalanan Yeo Eui-ju (Kim Hyang Gi), seorang siswi SMA yang menjalani kehidupan ganda sebagai penulis novel web rahasia.
Drama China (Dracin) populer Pursuit of Jade (Mengejar Cinta) yang tayang di WeTV terus mencuri perhatian penonton.
Isi libur Lebaran 2026 dengan maraton Drama China (Dracin) terbaik di WeTV. Mulai dari Love in a Secret hingga Pursuit of Jade, cek sinopsis lengkapnya di sini!
BTS resmi comeback dengan konser spektakuler di Seoul, membawa budaya Korea ke panggung dunia dan menandai era baru dominasi global K-pop.
Berdasarkan laporan terbaru dari Bloomberg dan berbagai sumber industri, Netflix sedang dalam tahap negosiasi dengan promotor konser besar untuk meluncurkan tur global pada tahun 2027
RM BTS alami cedera pergelangan kaki serius jelang konser ARIRANG di Gwanghwamun. Simak detail medis dan penyesuaian penampilannya di sini.
Petinggi Netflix, Bela Bajaria, menepis kabar miring soal perselisihan dengan Pangeran Harry dan Meghan Markle. Proyek film dan TV baru tengah disiapkan!
Comeback BTS Maret 2026 picu fenomena BTSnomics 2.0. Konser Gwanghwamun & tur dunia diprediksi sumbang triliunan Rupiah bagi ekonomi global.
