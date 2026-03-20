Netflix Siapkan Tur Dunia K-Pop Demon Hunters setelah Oscar

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
DUNIA hiburan global baru saja menyaksikan sejarah baru. Film animasi orisinal Netflix, K-Pop Demon Hunters, tidak hanya sukses menjadi film paling banyak ditonton di platform tersebut, tetapi juga baru saja memboyong dua piala di Academy Awards ke-98 tahun 2026. Merayakan kemenangan ini, Netflix dikabarkan tengah menyiapkan tur dunia ambisius yang akan membawa grup fiksi HUNTR/X ke panggung nyata.
Berdasarkan laporan terbaru dari Bloomberg dan berbagai sumber industri, Netflix sedang dalam tahap negosiasi dengan promotor konser besar untuk meluncurkan tur global pada tahun 2027. Tur ini dirancang sebagai jembatan menuju sekuel film yang dijadwalkan rilis pada 2029.
Detail Rencana Tur:
Banyak yang bertanya, bagaimana sebuah film animasi tentang pemburu iblis bisa meledak melampaui ekspektasi? Jawabannya terletak pada perpaduan sempurna antara budaya pop dan kualitas produksi yang luar biasa.
Disutradarai oleh Maggie Kang dan Chris Appelhans, film ini dipuji karena penggambaran budaya Korea yang sangat detail—mulai dari lanskap kota Seoul hingga mitologi tradisional yang dikemas secara modern.
Musik dalam film ini diproduseri oleh label ternama. Lagu utamanya, "Golden", mencetak sejarah sebagai lagu K-Pop pertama yang memenangkan Oscar dan Grammy. Lagu ini dibawakan oleh trio EJAE, Audrey Nuna, dan Rei Ami.
Cerita tentang grup K-Pop HUNTR/X yang harus menyeimbangkan jadwal latihan yang padat dengan misi rahasia membasmi iblis memberikan dinamika yang seru dan emosional bagi penonton segala usia.
Kemenangan di Oscar 2026 membuktikan bahwa K-Pop bukan lagi sekadar tren musik, melainkan kekuatan budaya yang mampu mendominasi industri film dunia. Tur dunia ini akan menjadi pembuktian apakah karakter animasi bisa bertransformasi menjadi bintang panggung nyata. (Z-4)
|Penghargaan
|Kategori
|Oscar 2026
|Best Animated Feature
|Oscar 2026
|Best Original Song ("Golden")
|Grammy 2026
|Best Song Written for Visual Media
