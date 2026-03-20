Netflix Siapkan Tur Dunia K-Pop Demon Hunters setelah Oscar

DUNIA hiburan global baru saja menyaksikan sejarah baru. Film animasi orisinal Netflix, K-Pop Demon Hunters, tidak hanya sukses menjadi film paling banyak ditonton di platform tersebut, tetapi juga baru saja memboyong dua piala di Academy Awards ke-98 tahun 2026. Merayakan kemenangan ini, Netflix dikabarkan tengah menyiapkan tur dunia ambisius yang akan membawa grup fiksi HUNTR/X ke panggung nyata.

Apa Itu Tur Dunia K-Pop Demon Hunters?

Berdasarkan laporan terbaru dari Bloomberg dan berbagai sumber industri, Netflix sedang dalam tahap negosiasi dengan promotor konser besar untuk meluncurkan tur global pada tahun 2027. Tur ini dirancang sebagai jembatan menuju sekuel film yang dijadwalkan rilis pada 2029.

Detail Rencana Tur:

Kapasitas Arena: Menargetkan venue dengan kapasitas 10.000 hingga 20.000 penonton.

Menargetkan venue dengan kapasitas 10.000 hingga 20.000 penonton. Teknologi: Penggunaan hologram 3D atau penampilan live dari vocalist asli.

Penggunaan hologram 3D atau penampilan live dari asli. Lokasi: Puluhan kota besar di Asia, Amerika, dan Eropa.

Bagaimana K-Pop Demon Hunters Bisa Sangat Terkenal?

Banyak yang bertanya, bagaimana sebuah film animasi tentang pemburu iblis bisa meledak melampaui ekspektasi? Jawabannya terletak pada perpaduan sempurna antara budaya pop dan kualitas produksi yang luar biasa.

1. Representasi Budaya yang Autentik

Disutradarai oleh Maggie Kang dan Chris Appelhans, film ini dipuji karena penggambaran budaya Korea yang sangat detail—mulai dari lanskap kota Seoul hingga mitologi tradisional yang dikemas secara modern.

2. Kekuatan Musik (The 'Golden' Effect)

Musik dalam film ini diproduseri oleh label ternama. Lagu utamanya, "Golden", mencetak sejarah sebagai lagu K-Pop pertama yang memenangkan Oscar dan Grammy. Lagu ini dibawakan oleh trio EJAE, Audrey Nuna, dan Rei Ami.

3. Narasi yang Menarik

Cerita tentang grup K-Pop HUNTR/X yang harus menyeimbangkan jadwal latihan yang padat dengan misi rahasia membasmi iblis memberikan dinamika yang seru dan emosional bagi penonton segala usia.

Kemenangan di Oscar 2026 membuktikan bahwa K-Pop bukan lagi sekadar tren musik, melainkan kekuatan budaya yang mampu mendominasi industri film dunia. Tur dunia ini akan menjadi pembuktian apakah karakter animasi bisa bertransformasi menjadi bintang panggung nyata. (Z-4)