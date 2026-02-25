Film K-Pop Demon Hunters Borong 10 Trofi Annie Awards, Sinyal Kuat Juara Oscar?

Film K-Pop Demon Hunters Borong 10 Trofi Annie Awards.(Allkpop)

FILM animasi orisinal Netflix, K-Pop Demon Hunters, baru saja mengukir sejarah besar dalam industri animasi dunia. Dalam ajang Annie Awards ke-53 yang digelar oleh International Animated Film Association pada 22 Februari 2026 (KST) di Los Angeles, film ini berhasil menyapu bersih 10 trofi sekaligus.

Kemenangan masif ini memperkuat posisi K-Pop Demon Hunters sebagai favorit utama menjelang perhelatan Academy Awards atau Oscar bulan depan. Mengingat Annie Awards sering disebut sebagai "Oscar-nya dunia animasi", raihan ini menjadi indikator kuat bagi kesuksesan film tersebut di panggung tertinggi perfilman dunia.

Daftar Kemenangan K-Pop Demon Hunters di Annie Awards 2026

Dominasi film ini terlihat dari keberhasilannya memenangkan kategori-kategori krusial. Tidak hanya aspek teknis, tetapi juga aspek penceritaan dan performa suara mendapatkan apresiasi tertinggi dari para juri.

Beberapa kategori utama yang dimenangkan antara lain:

Best Feature (Film Animasi Terbaik)

Visual Effects (Efek Visual)

Character Design (Desain Karakter)

Music (Musik)

Production Design (Desain Produksi)

Voice Acting (Pengisian Suara)

Pencapaian ini melengkapi deretan prestasi yang sudah diraih sebelumnya. Sejak dirilis pada Juni 2025, K-Pop Demon Hunters telah memecahkan rekor sebagai film animasi orisinal Netflix yang paling banyak ditonton sepanjang masa.

Langkah Menuju Oscar 2026: Akankah Sejarah Terulang?

Kemenangan di Annie Awards sering kali menjadi tolok ukur kemenangan di Oscar. Secara historis, dari 23 film yang memenangkan gelar Best Feature di Annie Awards, 14 di antaranya berhasil membawa pulang piala Oscar di kategori yang sama.

Namun, para pengamat film tetap memberikan catatan waspada. Tahun lalu, film The Wild Robot yang juga berjaya di ajang penghargaan animasi justru harus pulang dengan tangan hampa dari Academy Awards. Meski demikian, modal K-Pop Demon Hunters terbilang sangat kuat.

Sebelum kemenangan besar di Annie Awards ini, film tersebut telah mengantongi dua kemenangan di Critics' Choice Awards dan Golden Globes. Bahkan, soundtrack film ini juga berhasil membawa pulang trofi Best Original Soundtrack di ajang Grammy Awards beberapa waktu lalu.

Jadwal Academy Awards ke-98

Kini, perhatian dunia tertuju pada Academy Awards ke-98 yang dijadwalkan berlangsung pada 15 Maret 2026. K-Pop Demon Hunters secara resmi masuk dalam nominasi di dua kategori utama.

Dengan 10 trofi Annie Awards di tangan, mampukah para pemburu iblis bergaya K-Pop ini menaklukkan panggung Oscar dan mencatatkan nama mereka dalam sejarah emas perfilman global? Kita tunggu hasilnya bulan depan.

Informasi Tambahan: K-Pop Demon Hunters menggabungkan estetika visual modern dengan narasi budaya pop Korea yang kuat, menjadikannya fenomena global yang melampaui batas demografi penonton animasi tradisional. (Z-10)