SZA Rilis Lagu Save the Day, Jadi Soundtrack Film Hoppers

PENYANYI SZA resmi merilis single terbaru sekaligus soundtrack film animasi Hoppers, berjudul Save the Day. Lagu ini menampilkan lirik yang ditulis oleh SZA, dengan musik yang diciptakan bersama Ben Lovett dan Rob Bisel.

Sutradara film Hoppers Daniel Chong mengatakan SZA menjadi musisi yang pas untuk menyanyikan lagu ini, suara indah dari musisi berusia 36 tahun dinilai menyatu dengan pesan penuh harapan yang ingin disampaikan.

"Rasanya begitu tepat menghadirkan lagu orisinal dari SZA untuk film ini, seolah suaranya menyatu dengan cerita dan pesan penuh harapan yang ingin kami sampaikan. Saat pertama kali mendengarnya, beberapa dari kami bahkan sampai menitikkan air mata karena SZA berhasil menangkap esensi karakter utama kami, Mabel, dengan begitu indah," kata Daniel Cong dalam keterangan pers yang diterima, Rabu (25/2).

Cong bahkan menyebut kalau Musik SZA itu benar-benar menemaninya selama proses pembuatan film ini. Di tengah tekanan produksi, lagu-lagunya seperti menjadi penopang, suara yang menguatkan sekaligus menginspirasi saya sepanjang perjalanan ini.

"Save the Day bukan sekadar perjalanan emosional tentang keyakinan Mabel, tetapi juga menjadi anthem bagi generasi yang sedang mencari kesempatan untuk membawa perubahan bagi dunia. Film ini akan selalu berterima kasih kepada Solána, Rob Bisel, dan Ben Lovett atas karya yang begitu berarti ini," ujarnya.

Lagu Save the Day dari SZA kini sudah bisa didengarkan diseluruh platform musik digital. Sedangkan album soundtrack lengkap Hoppers, yang menghadirkan Save the Day serta musik orisinal karya Mark Mothersbaugh, akan dirilis pada 6 Maret.

Diketahui, Film Hoppers merupakan film komedi petualangan animasi terbaru dari Disney dan Pixar. Mengisahkan tentang Mabel, seorang pencinta hewan (disuarakan oleh Piper Curda), mendapatkan kesempatan untuk menggunakan teknologi baru yang memungkinkannya memindahkan kesadarannya ke dalam tubuh biwara robot yang tampak nyata, sehingga ia dapat berkomunikasi langsung dengan para hewan.

Saat mengungkap berbagai misteri di dunia hewan yang melampaui imajinasinya, Mabel berteman dengan Raja George, seekor biwara karismatik (disuarakan oleh Bobby Moynihan), dan harus menyatukan seluruh kerajaan hewan untuk menghadapi ancaman besar dari manusia yang segera datang: Wali Kota Jerry Generazzo yang pandai berbicara (disuarakan oleh Jon Hamm).

Deretan pengisi suara bertabur bintang dalam film ini juga menampilkan Meryl Streep, Dave Franco, dan Kathy Najimy. Film ini akan tayang eksklusif di bioskop pada tanggal 4 Maret 2026.(H-2)