Sinopsis Hoppers: Petualangan Mabel Tanaka Masuk ke Tubuh Berang-berang

Dunia animasi kembali diguncang oleh karya terbaru Pixar Animation Studios berjudul Hoppers. Film yang mulai tayang di bioskop Indonesia sejak 4 Maret 2026 ini membawa premis segar yang menggabungkan kecanggihan teknologi dengan isu pelestarian alam.

Disutradarai oleh Daniel Chong, sosok di balik kesuksesan We Bare Bears, Hoppers mengisahkan Mabel Tanaka (Piper Curda), seorang aktivis lingkungan berusia 19 tahun. Mabel menggunakan teknologi eksperimental milik Dr. Sam (Kathy Najimy) yang memungkinkan kesadaran manusia "melompat" ke dalam tubuh hewan robotik.

Melawan Ambisi Wali Kota Jerry

Mabel memilih menjadi seekor berang-berang robotik demi menyusup ke habitat liar yang terancam digusur oleh Wali Kota Jerry (Jon Hamm). Jerry berencana membangun jalan raya besar di atas lahan konservasi dengan klaim bahwa wilayah tersebut sudah tidak berpenghuni.

Di dalam tubuh robot tersebut, Mabel justru menemukan kehidupan satwa yang sangat kompleks, lengkap dengan aturan sosial dan kepemimpinan Raja George (Bobby Moynihan). Petualangan ini membawa Mabel pada pemahaman mendalam tentang keseimbangan ekosistem yang selama ini ia perjuangkan dari luar.

Daftar Pengisi Suara Utama Hoppers: Piper Curda sebagai Mabel Tanaka

sebagai Mabel Tanaka Bobby Moynihan sebagai King George (Berang-berang)

sebagai King George (Berang-berang) Jon Hamm sebagai Mayor Jerry

sebagai Mayor Jerry Meryl Streep sebagai Insect Queen

sebagai Insect Queen Kathy Najimy sebagai Dr. Sam

Kesuksesan Box Office dan Pesan Moral

Hingga pertengahan Maret 2026, Hoppers telah mengumpulkan pendapatan global yang fantastis, mencapai total 100,3 juta dolar Amerika Serikat. Angka ini menjadi angin segar bagi Pixar, membuktikan bahwa penonton masih sangat meminati cerita orisinal di tengah maraknya tren sekuel di industri film global.

Selain visual yang memanjakan mata dengan sentuhan estetika "handcrafted" khas Daniel Chong, film ini secara tajam menyentil ego manusia dalam memandang alam. Hoppers bukan sekadar komedi keluarga, melainkan pengingat kuat bahwa setiap makhluk hidup memiliki hak yang sama atas habitat mereka.

Bagi Anda yang mencari tontonan edukatif namun tetap menghibur, Hoppers adalah pilihan utama di layar lebar bulan ini. Film berdurasi 104 menit ini diprediksi akan menjadi salah satu kandidat kuat dalam bursa penghargaan animasi tahun depan.