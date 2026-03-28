Rekomendasi Film dan Dracin Terbaru di Catchplay+: My Dearest Stranger hingga The Housemaid Sidney Sweeney

PLATFORM streaming Catchplay+ kembali menghadirkan berbagai tayangan terbarunya yang patut untuk ditonton. Di antaranya adalah drama China (dracin) misteri My Dearest Stranger hingga deretan film-film unggulan para sinefil.

Berikut adalah rekomendasi tontonan serial dan film baru di Catchplay+:

1. 28 Years Later: The Bone Temple

Perjuangan bertahan hidup jadi kelam saat manusia lebih mengerikan daripada yang mereka terinfeksi zombie. Dunia ciptaan Danny Boyle dan Alex Garland dalam 28 Years Later ini kembali dengan penampilan Ralph Fiennes yang memerankan Dr. Kelson, yang menggunakan metode tak lazim dapat membuat dunia kembali menjadi semula.

2. The Housemaid

Diadaptasi dari novel laris, Sydney Sweeney dan Amanda Seyfried beradu akting yang menakjubkan. Mengikuti kisah Millie yang berusaha melarikan diri dari masa lalunya. Millie bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah pasangan kaya Nina dan Andrew Winchester. Namun, keluarga itu menyimpan hal mengejutkan yang membuat penonton terus menebak hingga akhir. Film ini menghadirkan permainan rahasia, skandal dan kekuasaan yang penuh godaan.

Baca juga : 6 Rekomendasi Film Bulan Mei di Catchplay+, Pemenang Oscar Anora hingga A Minecraft Movie

3. The Long Walk

Diadaptasi dari novel pertama sang raja horor Stephen King dan disutradarai Francis Lawrence dari The Hunger Games, The Long Walk hadirkan suasana mencekam thriller dari perjalanan maraton para anak muda.

4. Primate

Lucy, bersama teman-teman kuliahnya menghabiskan liburan di rumah keluarganya di Hawaii, di mana simpanse peliharaannya, Ben berada di sana. Namun, ketika Ben tertular rabies setelah digigit oleh hewan yang mengidap rabies, mereka harus berjuang demi bertahan hidup untuk menghindari simpanse yang menjadi beringas tersebut.

Film horor ini disutradarai oleh Johannes Roberts, yang juga menulis naskah bersama Ernest Riera. Dibintangi oleh Johnny Sequoyah, Jessica Alexander, Victoria Wyant, Gia Hunter, Benjamin Cheng, dan Troy Kotsur.

5. My Dearest Stranger

Dracin baru-baru ini semakin menemukan popularitasnya di kalangan penonton Indonesia. My Dearest Stranger adalah dracin yang menghadirkan cerita seru tentang dua orang yang awalnya tak saling kenal, kini jadi sosok penting bagi pribadi masing-masing.

Baru akan tersedia mulai 3 April.

6. Shining Vale S1-S3

Bintang Friends, Courteney Cox bergabung dengan Greg Kinnear dalam serial horor komedi yang menakjubkan. (H-3)