Film Danur: The Last Chapter Tayang Lebaran, Jurnal Risa dan Prilly Napak Tilas

MENJELANG rilisnya film Danur: The Last Chapter pada 18 Maret di bioskop dan momen lebaran, MD Pictures bersama Jurnal Risa menggelar rangkaian acara spesial bertajuk Road to Danur: The Last Chapter di Bandung, kota tempat kisah Risa Saraswati dan sahabat-sahabat gaibnya pertama kali bermula. Acara ini menjadi momen napak tilas sekaligus perpisahan bagi perjalanan panjang semesta Danur yang telah hadir di layar lebar selama hampir satu dekade.

Rangkaian acara dimulai pada Rabu, (4/3), melalui kegiatan penelusuran sejumlah lokasi yang memiliki kenangan penting dalam kehidupan Risa Saraswati. Bersama tim Jurnal Risa, para pemeran dan kreator Danur: The Last Chapter menapaki kembali jejak masa lalu Risa di Bandung. Mereka yang turut hadir adalah Prilly Latuconsina yang memerankan Risa sejak film pertama, Zee Asadel sebagai Riri, serta Dito Darmawan sebagai Dimas. Sutradara Awi Suryadi dan penulis naskah Lele Laila juga turut bergabung dalam penelusuran tersebut.

Risa Saraswati mengajak para pemeran berkeliling kota menggunakan Bandung Tour on Bus (Bandros) untuk menelusuri sejumlah lokasi yang berkaitan dengan kisah para sahabat gaibnya, sekaligus tempat-tempat yang menjadi bagian dari semesta Danur, seperti sosok Asih, Canting, Ivanna, dan lainnya.

Perjalanan dilanjutkan menuju sekolah dasar tempat Risa pertama kali berkenalan dengan Peter cs. Di lokasi tersebut, tim Jurnal Risa mengajak para pemeran dan kreator mencoba berkomunikasi dengan Peter cs, Canting, serta Asih melalui perantara tim Jurnal Risa. Bagi Awi Suryadi, momen ini menjadi pengalaman pertama setelah sepuluh tahun perjalanan film Danur, di mana ia merasakan langsung pengalaman berbincang secara gaib dengan Peter cs.

Rangkaian Road to Danur: The Last Chapter kemudian ditutup melalui Intimate Showcase yang digelar di Auditorium Bandung Creative Hub pada Jumat, (6/3). Dalam suasana hangat dan penuh haru, Risa Saraswati menyapa para penggemar setia Danur yang telah mengikuti perjalanan kisah ini selama bertahun-tahun.

Pada momen tersebut, Prilly Latuconsina membacakan surat untuk Peter cs sebagai ungkapan terima kasih karena telah diizinkan memerankan sosok Risa selama hampir sepuluh tahun perjalanan film Danur di layar lebar.

“Terima kasih kalian telah menerimaku memerankan sosok Risa, sahabat yang begitu kalian sayangi. Arti persahabatan yang tidak berhenti oleh waktu, tidak terhalang oleh dunia yang berbeda. Salam hangat dariku, sampai jumpa suatu hari nanti,” ucap Prilly, (6/3).

Dalam kesempatan tersebut, Risa juga mengungkapkan perasaannya atas berakhirnya perjalanan Danur di layar lebar. “Enggak ada lagi Prilly sebagai Risa, enggak ada lagi Peter cs di layar ajaib seperti yang mereka bilang,” ucap Risa sambil memeluk Prilly.

Acara penutupan juga dimeriahkan dengan penampilan langsung Risa Saraswati yang membawakan beberapa lagu, termasuk Abdi Teh, lagu yang telah lama menemani perjalanan Danur sejak film pertamanya tayang pada tahun 2017.

Setelah hampir sepuluh tahun menemani penonton Indonesia, kisah Risa Saraswati dan Peter cs kini akan mencapai akhir perjalanannya melalui Danur: The Last Chapter, yang akan tayang di bioskop mulai 18 Maret dan siap menjadi salah satu tontonan spesial libur Lebaran bagi penonton Indonesia.(H-2)