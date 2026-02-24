Acha Septriasa, Meriam Bellina dan Kevin Julio Muncul di Ciplaz Sidoarjo XXI saat Pemutaran Film "Titip Bunda di Surga-Mu"

Ilustrasi(MI/HERY SUSETYO)

TIGA pemeran film Titip Bunda Di Surga-Mu muncul saat pemutaran di Ciplaz Sidoarjo XXI Sidoarjo, Senin sore (23/2).

Mereka adalah Acha Septriasa (pemeran Alya), Meriam Bellina (pemeran bunda Moza) dan Kevin Julio (pemeran Adam). Munculnya tiga pemeran di akhir pemutaran film ini membuat penonton yang memenuhi studio bersorak gembira.

"Selamat sore, Sidoarjo! Wah, ramai banget nih. Gimana filmnya, teman-teman? Tisu-nya habis?," kata Kevin.

Baca juga : Mobil Box Tabrak Dump Truk di Bypass Balongbendo Sidoarjo, Sopir Tewas Terjepit

Setelah Kevin, gantian Meriam Bellina yang menyapa penonton. Meskipun berusia 60 tahun, Meriam Bellina masih energik tanya jawab dengan penonton.

"Selamat sore, Assalamualaikum semuanya. Kabarnya gimana?, terkoyak-koyak nggak hatinya," kata Meriam.

Saat ditanya apakah senang dengan filmnya, penonton serentak menjawab senang. Demikian pula saat ditanya, pesan apa yang didapat dari film itu. Penonton pun memberikan berbagai jawaban, seperti sayang bunda, sayang sesama, sayang keluarga, peluk keluarga, kangen sama keluarga.

Baca juga : Harga Ayam dan Cabai di Sidoarjo Meroket, Satgas Pangan Sidak Pasar Larangan

"Pulanglah ke keluarga," kata Meriam Bellina yang disambut tepuk tangan penonton.

Sementara Acha Septriasa mengucapkan terima kasih pada penonton yang sudah hadir sebelum penayangan serentak di seluruh Indonesia. Pemutaran filmTitip Bunda Di Surga-Mu ini menjadi yang awal mula di Indonesia.

"Ya, yang jelas kita datang ke sini benar-benar ingin ketemu sama teman-teman semuanya dan mengucapkan terima kasih untuk tiketnya sudah dibeli awal dari sebelum penayangan film. Mudah-mudahan teman-teman suka filmnya. Karena kita benar-benar mempersembahkan film ini dari hati," kata Acha.

Film Titip Bunda Di Surga-Mu dijadwalkan tayang pada 26 Februari 2026. Mengangkat tema tentang keserakahan, penyesalan, dan makna cinta keluarga. Film ini menghadirkan kisah emosional yang dekat dengan realitas kehidupan banyak orang. Pesan film ini engajak penonton untuk menyayangi orang tua dan keluarga selagi mereka masih ada.

Diproduksi oleh RRK Pictures, Spectrum Film, dan Festival Pictures, film ini disutradarai oleh Hanny R Saputra dengan naskah yang ditulis oleh Dono Indarto dan Zora Vidyanata. Kursi produser dipegang oleh U S Utama dan Dono Indarto.