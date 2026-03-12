Film Meja Tanpa Laci Siap Diproduksi, Angkat Kisah Pergulatan Polisi Jujur di Tengah Sistem yang Rumit

Ilustrasi(MI/RIFALDI PUTRA)

DI tengah krisis kepercayaan dan sentimen publik yang kerap diwarnai rasa curiga terhadap institusi penegak hukum di tanah air, rumah produksi Reborn Initiative bersama sutradara Ody Harahap mengumumkan produksi film layar lebar terbaru berjudul Meja Tanpa Laci.

Film ini memposisikan diri sebagai sebuah sentilan keras dari masyarakat, sekaligus memotret harapan terdalam publik akan keadilan yang belum terwujud. Meja Tanpa Laci memotret sebuah fenomena sunyi tentang betapa mahalnya menjadi orang jujur di Indonesia saat ini. Melalui karakter IPTU Dipa (Daffa Wardhana), yang menjadi simbol bahwa kejujuran juga perlu pergerakan.

“Film ini akan mengajak penonton untuk melihat bahwa di balik kemarahan dan sikap sinis kita terhadap penegakan hukum, namun dibalik itu semua ada harapan besar bagi keadilan bila sistem ini bisa diisi oleh orang-orang yang tegak lurus. Dipa adalah salah satu perwujudan dari harapan yang hampir mustahil itu,” ujar Deden Ridwan.

Dipercayakan sebagai sutradara, Ody Harahap berkolaborasi dengan Joko Nugroho sebagai penulis naskah untuk memotret beratnya beban seragam dalam keadaan sistem birokrasi yang telah terinfeksi oleh korupsi dan nepotisme ke film layar lebar. Ini adalah sebuah “surat cinta” sekaligus dukungan moral bagi para “Dipa” di luar sana, mereka yang masih bertaruh nyawa demi integritas meski tak pernah tersorot kamera.

“Mungkin satu kalimat yang tepat adalah menyatakan bahwa film ini terasa pinggir jurang, dimana kami ingin menggambarkan bahwa tantangan terbesar adalah menghadapi ketidakberdayaan untuk berhadapan dengan birokrasi yang sudah terinfeksi hingga ke akar,” ucap Ody Harahap.

Film ini dibintangi oleh jajaran pemain lintas generasi yaitu Daffa Wardhana, Arla Ailani, Cut Mini, Roy Marten, serta Surya Saputra. Tayang pada 2026 ini, Film Meja Tanpa Laci diharapkan dapat memicu polemik cerdas dan diskusi terbuka mengenai integritas penegakan hukum di Indonesia. (H-2)