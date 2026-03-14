Daftar Lengkap Pengisi Suara Hoppers: Kolaborasi Bintang Besar di Balik Layar, Ada Meryl Streep

Film terbaru Pixar Animation Studios, Hoppers, yang telah resmi menghiasi layar lebar sejak Maret 2026, menjadi sorotan bukan hanya karena ceritanya yang orisinal, tetapi juga karena jajaran aktor pengisi suaranya yang luar biasa. Film arahan Daniel Chong ini berhasil menyatukan energi muda dengan karisma para veteran Hollywood.
Pemeran utama, Mabel Tanaka, diisi suaranya oleh Piper Curda. Curda membawakan karakter aktivis lingkungan berusia 19 tahun ini dengan nuansa yang grounded namun penuh semangat. Mabel adalah manusia yang memindahkan kesadarannya ke dalam tubuh robot berang-berang demi menyelamatkan habitat liar.
|Aktor
|Karakter
|Piper Curda
|Mabel Tanaka (Manusia/Berang-berang)
|Bobby Moynihan
|King George (Raja Berang-berang)
|Jon Hamm
|Mayor Jerry Generazzo (Antagonis)
|Kathy Najimy
|Dr. Samantha "Sam" Fairfax
|Meryl Streep
|Insect Queen
Dunia hewan dalam Hoppers memiliki struktur pemerintahan yang unik bernama Animal Council. Para pemimpin spesies ini diisi oleh aktor-aktor ternama:
Film ini juga diramaikan oleh Vanessa Bayer sebagai Diane, seekor hiu pembunuh yang memiliki kepribadian manis secara mengejutkan, serta Sam Richardson sebagai Conner, asisten lab Dr. Sam. Keberagaman karakter ini memberikan warna komedi yang khas bagi Pixar, sekaligus memperkuat pesan tentang persatuan antar spesies dalam menjaga alam.
Dengan total durasi 104 menit, performa vokal para pengisi suara ini berhasil membuat penonton tidak hanya tertawa, tetapi juga merasakan emosi mendalam di setiap adegan puncak film Hoppers.
Hoppers menjadi film orisinal Pixar terbaru di 2026 yang sukses besar. Simak sinopsis, daftar pengisi suara, dan pesan lingkungan di balik petualangan Mabel!
