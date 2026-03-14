Daftar Lengkap Pengisi Suara Hoppers: Kolaborasi Bintang Besar di Balik Layar, Ada Meryl Streep

Film terbaru Pixar Animation Studios, Hoppers, yang telah resmi menghiasi layar lebar sejak Maret 2026, menjadi sorotan bukan hanya karena ceritanya yang orisinal, tetapi juga karena jajaran aktor pengisi suaranya yang luar biasa. Film arahan Daniel Chong ini berhasil menyatukan energi muda dengan karisma para veteran Hollywood.

Pemeran utama, Mabel Tanaka, diisi suaranya oleh Piper Curda. Curda membawakan karakter aktivis lingkungan berusia 19 tahun ini dengan nuansa yang grounded namun penuh semangat. Mabel adalah manusia yang memindahkan kesadarannya ke dalam tubuh robot berang-berang demi menyelamatkan habitat liar.

Pemeran Utama & Karakter Kunci: Aktor Karakter Piper Curda Mabel Tanaka (Manusia/Berang-berang) Bobby Moynihan King George (Raja Berang-berang) Jon Hamm Mayor Jerry Generazzo (Antagonis) Kathy Najimy Dr. Samantha "Sam" Fairfax Meryl Streep Insect Queen

Daftar "Animal Council" dan Pendukung

Dunia hewan dalam Hoppers memiliki struktur pemerintahan yang unik bernama Animal Council. Para pemimpin spesies ini diisi oleh aktor-aktor ternama:

Isiah Whitlock Jr. sebagai Bird King: Ini merupakan penampilan terakhir sang aktor veteran setelah wafat pada akhir 2025.

Dave Franco sebagai Titus (Insect King): Putra dari Insect Queen yang memiliki ambisi besar.

Ego Nwodim sebagai Fish Queen: Penguasa wilayah perairan di habitat tersebut.

Nichole Sakura sebagai Reptile Queens: Tiga saudari ular yang memerintah faksi reptil.

Steve Purcell sebagai Amphibian King: Raja katak yang mewakili ekosistem rawa.

Eduardo Franco sebagai Loaf: Berang-berang setia namun sedikit lamban yang menjadi teman Mabel.

Melissa Villaseñor sebagai Ellen Bear: Beruang grizzly pemarah yang selalu lapar.

Kejutan Cameo dan Pengisi Suara Lainnya

Film ini juga diramaikan oleh Vanessa Bayer sebagai Diane, seekor hiu pembunuh yang memiliki kepribadian manis secara mengejutkan, serta Sam Richardson sebagai Conner, asisten lab Dr. Sam. Keberagaman karakter ini memberikan warna komedi yang khas bagi Pixar, sekaligus memperkuat pesan tentang persatuan antar spesies dalam menjaga alam.

Dengan total durasi 104 menit, performa vokal para pengisi suara ini berhasil membuat penonton tidak hanya tertawa, tetapi juga merasakan emosi mendalam di setiap adegan puncak film Hoppers.