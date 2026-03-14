Box Office Hoppers: Kebangkitan Cerita Orisinal Pixar setelah 9 Tahun

Ilustrasi(Dok Istimewa)

Film animasi terbaru Pixar Animation Studios, Hoppers, resmi mengukuhkan posisinya sebagai raja box office baru di awal tahun 2026. Hingga data terbaru per Kamis, 12 Maret 2026, film yang mengisahkan petualangan Mabel Tanaka dalam tubuh robot berang-berang ini telah mengantongi pendapatan global sebesar $100,3 juta.

Di pasar domestik Amerika Utara (AS dan Kanada), Hoppers mencatatkan angka pembukaan sebesar $46 juta pada akhir pekan perdananya. Pencapaian ini sangat signifikan karena menjadi pembukaan tertinggi bagi film orisinal Pixar sejak Coco dirilis pada tahun 2017. Keberhasilan ini menjadi sinyal positif bagi Disney dan Pixar dalam memproduksi konten kreatif yang benar-benar baru.

Ringkasan Box Office Hoppers (Per 12 Maret 2026): Domestik (AS & Kanada): $58,3 Juta

$58,3 Juta Internasional: $42,0 Juta

$42,0 Juta Total Global: $100,3 Juta

$100,3 Juta Anggaran Produksi: Est. $150 Juta

Dominasi Pasar Internasional dan Word-of-Mouth

Selain sukses besar di Amerika, Hoppers juga menunjukkan taji di pasar internasional. Inggris memimpin pasar luar negeri dengan pendapatan sebesar $6,4 juta, diikuti oleh Meksiko dengan $3,7 juta dan Prancis sebesar $3,6 juta. Beberapa pasar besar seperti Jepang dan Tiongkok dijadwalkan baru akan merilis film ini pada akhir Maret, yang diprediksi akan mendongkrak angka pendapatan secara signifikan.

Para analis box office menyebutkan bahwa kesuksesan Hoppers didukung oleh strategi "word-of-mouth" yang sangat kuat. Film ini mendapatkan skor 94% di Rotten Tomatoes dan predikat "A" dari CinemaScore, yang membuat tingkat penurunan penonton di hari kerja (weekdays) sangat rendah, hanya berkisar di angka 35%.

Menuju Posisi Film Orisinal Terlaris

Dengan performa harian yang konsisten di angka $2,9 juta, Hoppers diproyeksikan akan segera melampaui total pendapatan domestik film Pixar lainnya seperti Onward ($61,6 juta) dan Elio ($20,8 juta) hanya dalam waktu dua minggu penayangan.

Keberhasilan sutradara Daniel Chong dalam debut layar lebarnya ini membuktikan bahwa formula cerita yang unik, karakter yang relevan, dan isu lingkungan yang dikemas secara komedi tetap menjadi daya tarik utama bagi penonton keluarga di seluruh dunia. Hoppers kini diprediksi akan terus mendominasi puncak box office hingga perilisan film besar berikutnya di bulan April mendatang.