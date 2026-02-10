Cuplikan adegan dari film animasi K-Pop Demon Hunters(imdb)

KABAR gembira bagi para penggemar animasi Netflix; sekuel dari film fenomenal K-Pop Demon Hunters dikonfirmasi tengah dalam proses pengerjaan.

Mark Sonnenblick, penulis lagu di balik kesuksesan film pertama K-Pop Demon Hunters, mengungkapkan bahwa tim produksi sedang mempersiapkan kelanjutan kisah para pemburu setan tersebut.

Kesuksesan film orisinalnya memang sulit diabaikan. Hingga awal 2026, film ini tetap menjadi salah satu karya yang paling banyak ditonton di Netflix.

Baca juga : Sekuel K-Pop Demon Hunters Resmi Masuk Tahap Pengembangan: Musik Akan Mengikuti Cerita

Puncaknya, lagu hits mereka yang berjudul Golden berhasil menyapu bersih penghargaan bergengsi, mulai dari Golden Globe hingga Grammy.

Pencapaian ini mengukir sejarah sebagai lagu K-Pop pertama yang memenangkan Grammy, dan kini resmi masuk dalam daftar pendek nominasi Academy Award.

Baca juga : Dewi Gita Sebut Garap Soundtrack Film Horor Lebih Susah Dari Bikin Lagu Biasa

Prinsip Story First dalam Sekuel

Meski ekspektasi publik sangat tinggi, Mark Sonnenblick menekankan bahwa tim tidak ingin terburu-buru dalam memproduksi musik untuk sekuel ini. Ia menegaskan bahwa kekuatan cerita tetap menjadi fondasi utama sebelum melangkah ke studio rekaman.

"Akan ada proses pengembangan yang utuh sebelum kami mulai menulis lagu-lagunya," ujar Sonnenblick saat ditemui di London. "Musik akan mengikuti cerita, dan itu pun jika masuk akal bagi kami semua untuk melakukannya lagi."

Senada dengan Sonnenblick, kreator film Maggie Kang sebelumnya juga telah memberikan sinyal kuat bahwa perjalanan karakter-karakter di dalamnya masih jauh dari kata usai.

Kang menyebutkan bahwa masih ada banyak hal yang bisa digali dari semesta K-Pop Demon Hunters.

Dampak Fenomena Golden

Sonnenblick mengakui bahwa kesuksesan film ini telah membawa semua orang yang terlibat dari titik nol hingga ke puncak.

Ia memberikan apresiasi penuh kepada basis penggemar yang sangat militan dalam mempromosikan karya tersebut hingga bisa mencapai level Oscar.

"Satu-satunya alasan nominasi (Oscar) ini terjadi adalah karena penggemar merespons dan mengajak orang lain untuk menonton filmnya," tambahnya dengan emosional.

Meskipun saat ini Sonnenblick sedang disibukkan dengan proyek musikal barunya, Midnight at the Never Get, di London, perhatian dunia tetap tertuju pada bagaimana ia akan meracik komposisi musik baru untuk sekuel yang paling dinantikan ini.

Mengingat standar tinggi yang telah ditetapkan oleh Golden, tantangan bagi Sonnenblick di sekuel mendatang adalah menciptakan harmoni yang mampu melampaui kesuksesan global sebelumnya. (bbc/Z-1)