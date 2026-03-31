Prime Video Rilis Foto Perdana Serial Every Year After, Siap Tayang 10 Juni

Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
LAYANAN pengaliran Prime Video resmi membagikan cuplikan foto perdana dari serial terbaru mereka, Every Year After. Serial Amazon Original ini merupakan adaptasi dari novel laris karya Carley Fortune yang berjudul Every Summer After.
Rencananya, seluruh delapan episode serial ini akan tayang perdana secara eksklusif pada 10 Juni mendatang di lebih dari 240 negara dan wilayah di seluruh dunia.
Every Year After mengambil latar tempat di Barry’s Bay, sebuah kota tepi danau yang ikonik. Alur ceritanya membentang dalam rentang waktu enam tahun dan satu minggu, menyajikan kisah romantis yang sarat akan nostalgia tentang cinta pertama, serta pilihan hidup yang membentuk jati diri seseorang.
Novel sumbernya sendiri, Every Summer After, merupakan fenomena literatur yang telah terjual lebih dari 1 juta kopi.
Karya Carley Fortune ini tercatat bertahan selama 16 minggu dalam daftar New York Times Bestseller dan meraih popularitas besar di platform TikTok melalui komunitas BookTok.
Kisah cinta pusat dalam serial ini diperankan oleh Sadie Soverall (Saltburn) sebagai Percy dan Matt Cornett (High School Musical: The Musical: The Series) sebagai Sam.
Selain keduanya, serial ini juga didukung oleh sederet aktor dan aktris ternama, di antaranya:
Di balik layar, Amy B. Harris bertindak sebagai showrunner sekaligus produser eksekutif.
Ia bekerja sama dengan penulis novelnya langsung, Carley Fortune, serta tim produser eksekutif lainnya yang terdiri dari Lindsey Liberatore, Amy Rardin, John Stephens, dan Grace Gilroy.
Dengan basis penggemar novel yang besar dan alur cerita yang emosional, Every Year After diproyeksikan menjadi salah satu serial Young Adult unggulan yang akan memikat hati penonton tahun ini. (Z-1)
