Saskia Chadwick dan Fadi Alaydrus Bintangi Serial Samuel, Siap Beri Warna Baru

Ilustrasi(MI/FATHURROZAK)

BINTANG muda Saskia Chadwick dan Fadi Alaydrus akan beradu peran dalam serial terbaru berjudul Samuel. Serial ini diproduksi MD Pictures, dan akan tayang di WeTV.

Samuel diadaptasi dari novel populer, dan sebelumnya juga pernah diadaptasi ke medium televisi yang tayang di MDTV. Bagi Saskia, yang memerankan karakter Azura, ia akan memberikan warna baru di karakternya.

“Ini kesempatan yang besar untuk aku. Senang banget ditemukan dengan para pemeran yang bikin proses syutingnya jadi ringan,” kata Saskia saat konferensi pers di MD Place, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat, (19/2).

Baca juga : Ini Taaruf Modern Ala Fadi Alaydrus

Saskia pun berharap bisa memenuhi ekspektasi pembaca novelnya. “Aku ingin kasih warna baru untuk karakter Azura di serial Samuel yang nantinya akan tayang di WeTV ini. Secara ceritanya juga memang berbeda dari yang pernah tayang di tv,” tambah Saskia.

“Tantangan terbesarnya adalah bagaimana aku bisa memberi warna baru tanpa merusak blueprint yang sudah dicintai oleh banyak penggemarnya.”

Sementara itu, bagi Fadi, yang sebelumnya juga pernah terlibat dalam proyek yang sama dengan Saskia menuturkan di serial Samuel ia tak terlalu sulit membangun kedekatan.

Saat ini serial Samuel tengah memasuki tahap syuting. (H-2)