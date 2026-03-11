ENHYPEN Buka Suara Usai Heeseung Keluar, Member Akui Fans Pasti Terkejut

Lee Heeseung(Doc ENHYPEN member)

BOY group K-pop ENHYPEN akhirnya angkat bicara setelah kabar keluarnya salah satu member mereka, Lee Heeseung, dari grup.

Pengumuman tersebut sebelumnya disampaikan oleh agensi BELIFT LAB pada Selasa (10/3) kemarin. Dalam pernyataannya, agensi menyebut Heeseung akan meninggalkan aktivitas grup untuk fokus meniti karier sebagai solois, tetapi tetap berada di bawah label yang sama.

Tak lama setelah pengumuman itu, enam member ENHYPEN yang tersisa, yaitu Yang Jungwon, Jay Park, Jake Sim, Park Sunghoon, Kim Sunoo, dan Nishimura Riki merilis pernyataan bersama melalui akun X resmi mereka.

Baca juga : 571 Ribu ENGENE Tolak Heeseung Tinggalkan ENHYPEN lewat Petisi, Fans Mengamuk!

Dalam pesan tersebut, para member mengakui bahwa kabar tersebut kemungkinan besar mengejutkan banyak penggemar.

“Kami yakin Anda pasti sangat terkejut melihat pengumuman hari ini,” tulis mereka dalam pernyataan tersebut dalam platform X, Selasa (11/3).

Para member mengatakan hal pertama yang mereka pikirkan setelah pengumuman itu adalah reaksi para penggemar yang dikenal dengan nama ENGENE.

Baca juga : Surat Terbuka Heeseung usai Keluar dari ENHYPEN: Janji Kembali dengan Versi Lebih Baik

“Kekhawatiran terbesar kami adalah tentang apa yang akan dipikirkan ENGENE (fandom ENHYPEN),” lanjut mereka.

Meski demikian, para member menegaskan bahwa mereka menghormati keputusan Heeseung untuk memulai babak baru dalam kariernya.

“Itulah mengapa kami menghormati dan mendukung pilihan dan awal baru HEESEUNG hyung. Kami memahami bahwa berita ini sulit untuk dicerna dan mungkin akan mendapat reaksi beragam,” tulis mereka.

Meski formasi grup kini berubah, ENHYPEN memastikan akan terus berusaha berkembang dan memberikan yang terbaik bagi penggemar.

“Kami akan terus tumbuh lebih kuat untuk ENGENE. Tetaplah bersama kami,” tutup pernyataan tersebut.

Surat Heeseung untuk penggemar

Sementara itu, Heeseung juga menyampaikan pesan langsung kepada penggemar melalui surat tulisan tangan yang diunggah di platform komunitas fans, Weverse.

Dalam surat tersebut, ia mengakui bahwa banyak penggemar kemungkinan terkejut dengan kabar yang datang secara mendadak.

Heeseung juga mengenang perjalanan panjangnya bersama ENHYPEN yang menurutnya penuh dengan kenangan berharga.

Ia menyebut enam tahun bersama para member dan penggemar sebagai masa yang sangat berarti dalam hidupnya.

Selain itu, Heeseung mengungkapkan bahwa keputusan tersebut diambil setelah diskusi mendalam dengan pihak agensi mengenai arah masa depan kariernya.

Meski tidak lagi menjadi bagian dari grup, ia mengatakan akan tetap mendukung ENHYPEN dan berharap dapat kembali bertemu dengan penggemar dalam bentuk baru sebagai solois.

Heeseung juga menyampaikan rasa terima kasih kepada para penggemar yang selama ini terus memberikan dukungan kepadanya.

“Saya akan mempersiapkan diri dengan baik untuk kembali bertemu kalian secepat mungkin,” tulisnya.

Perubahan formasi ini membuat ENHYPEN kini akan melanjutkan aktivitas sebagai grup dengan enam anggota. Sementara itu, Heeseung disebut tengah mempersiapkan langkah baru dalam perjalanan karier musiknya sebagai artis solo.

Sumber: X/ @ENHYPEN_members.