Kembali Lewat 'Honor' Usai 3 Tahun Hiatus, Lee Na-young Bicara Tantangan Hingga Kabar Won Bin

Lee Na-young.(Sumber: Kbizoom)

PASANGAN selebritas Korea Selatan Lee Na-young dan Won Bin selama ini dikenal sebagai ikon papan atas Korea Selatan yang paling menjaga jarak dari sorot kamera. Keduanya sangat selektif, bahkan sering membiarkan bertahun-tahun berlalu tanpa proyek baru. Namun, Lee Na-young akhirnya memecah kebuntuan tersebut dengan membintangi drama hukum ENA berjudul Honor: Their Court.

Drama ini tidak hanya menandai kembalinya Lee ke layar kaca, tetapi juga mencetak sejarah bagi jaringan kabel ENA dengan meraih rating perdana tertinggi sebesar 3,1% dan ditutup dengan angka memuaskan 4,7% pada 10 Maret lalu.

Dalam serial ini, Lee memerankan Yoon Ra-young, seorang pengacara selebritas di firma hukum L&J yang berfokus pada advokasi korban kejahatan seksual. Peran ini menuntut kedalaman emosional yang luar biasa, karena karakter Ra-young harus menyembunyikan trauma masa lalunya sebagai korban kekerasan seksual di balik ketenangan profesionalnya.

Baca juga : 7 Artis Korea yang Pernah Dibenci Netizen karena Alasan Sepele

“Saya merasa ada tarikan kuat saat pertama kali menemukan naskahnya. Saya membacanya dalam sekali duduk, seperti seorang pembaca yang asyik dengan novel. Saya belum pernah harus menyampaikan dialog panjang seperti di adegan ruang berita atau memainkan karakter profesional sebelumnya. Begitu casting saya dikonfirmasi, saya berkata pada diri sendiri, 'Saya harus segera mulai menghafal dialognya,' bersiap untuk tantangan tersebut,” ungkapnya dalam sesi wawancara di sebuah kafe di Samcheong-dong, Seoul.

Meskipun drama ini berakhir dengan beberapa pertanyaan yang menggantung terkait nasib antagonis utamanya, Lee menganggap akhir terbuka tersebut adalah keputusan yang disengaja. Menurutnya, cerita ini tidak bertujuan memberikan jawaban instan atas pemulihan trauma.

“Karya kami tidak memberikan satu jawaban tunggal. Ini tentang menunggu dan mendengarkan daripada memaksakan pemulihan atau menuntut kesempurnaan. Kesimpulan yang terbuka mencerminkan pendekatan ini,” jelasnya. Ia juga menambahkan bahwa dialog yang berbunyi, “Tidak apa-apa untuk tetap terluka,” sangat berkesan baginya karena menawarkan solidaritas tanpa paksaan untuk sembuh.

Baca juga : PARK JI-HOON Kangen Masakan Indonesia

Di balik layar, Lee Na-young mengungkapkan bahwa masa hiatusnya selama tiga tahun terakhir bukanlah waktu untuk sekadar bersantai. Ia justru menyibukkan diri dengan berbagai aktivitas pengembangan diri, termasuk belajar menari K-pop untuk melatih fisik dan ekspresi.

“Saya tidak menghabiskan hiatus tiga tahun terakhir hanya dengan beristirahat. Saya mencoba mengisi diri saya dari dalam. Fisik membantu akting, dan keterampilan kecil akan terakumulasi,” tuturnya, seraya menyebut bahwa ia bahkan mempelajari koreografi Jennie BLACKPINK sebagai bagian dari proses keluar dari zona nyaman.

Tentu saja, pembicaraan mengenai Lee Na-young tidak lengkap tanpa menyinggung suaminya, Won Bin, yang telah absen dari dunia akting sejak film The Man from Nowhere pada tahun 2010. Menanggapi rasa penasaran publik, Lee menjelaskan dengan nada santai bahwa suaminya pun sedang dalam proses "mengisi diri" sambil menunggu proyek yang tepat.

“Dia juga mengisi batinnya dengan cara yang berbeda. Dia masih memiliki gairah yang kuat untuk berakting. Dia bersyukur bahwa orang-orang belum melupakannya dan terus menunjukkan minat, dan sebagai seseorang di sampingnya, saya juga bersyukur untuk itu,” kata Lee. (The Korea Herald, Chosun/P-3)