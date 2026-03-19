Pestapora 2026: Selebrasi Musik Lintas Generasi Siap Digelar September Mendatang

BOSS Creator secara resmi telah mengumumkan daftar penampil atau line-up fase pertama untuk gelaran Pestapora 2026. Festival musik tahunan yang mengusung semangat One Stop Celebration ini dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, yakni pada 25, 26, dan 27 September 2026.

Sebagai ruang selebrasi lintas generasi, festival ini kembali menjanjikan pengalaman unik yang menyatukan berbagai spektrum musik dan budaya populer Indonesia.

Konsep Kolaborasi dan Penampilan Spesial

Tahun ini, Pestapora membawa warna baru dengan menghadirkan konsep penampilan yang belum pernah ada sebelumnya. Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah Sunday School Era, sebuah proyek kolaboratif yang melibatkan deretan kreator konten dan musisi muda. Selain itu, panggung akan dimeriahkan oleh aksi-aksi unik yang memadukan berbagai genre musik tradisional dan modern.

Berikut adalah daftar penampil dengan konsep spesial dan kolaboratif:

Jirayut

Keroncong Agak Laen

Robokop (Rombongan Bodonk Koplo)

Tipe-X Orcheska

Kevin Cotok (Lagu Pop Jadi Minang)

Sunday School Era: Anjelina Dominaus, Elsa Japasal, Putri Siahaan, Regina Poetiray, Elnanda Utomo, Jerome Polin, Jehian Sidjabat, Dbatlayar, Caleb Tampubolon, bersama Daniel Gomgom, Rey Tobink, Rio Siahaan, Danez Nababan, Harley Korompis, Jeremy Poetiray, dan Joshua Risakotta.

Deretan Legenda dan Musisi Arus Utama

Tidak hanya menghadirkan tren baru, Pestapora 2026 tetap menjaga akarnya dengan memboyong para legenda musik Indonesia. Mulai dari genre rock, dangdut, hingga pop lintas dekade akan bersatu dalam satu ruang selebrasi.

Ikon Musik Indonesia

Beberapa nama besar yang dipastikan hadir antara lain Inul Daratista, God Bless, Trio Ambisi, Project Pop, hingga The Panasdalam Bank. Sementara dari lini rock dan indie, terdapat nama-nama seperti Burgerkill, Koil, The SIGIT, J-Rocks, For Revenge, Stand Here Alone, Morfem, Rumahsakit, dan Barasuara.

Spektrum Pop dan Mainstream

Nama-nama besar di industri musik pop saat ini juga turut meramaikan fase pertama, di antaranya:

Raisa, Tulus, Mahalini, dan Rizky Febian.

Pamungkas, Andmesh, Bernadya, dan Nadhif Basalamah.

Dere, Oslo Ibrahim, Armada, Young Lex, dan Bravy.

NDX AKA, Souljah, dan Coconuttreez.

Sejumlah penampil favorit lain seperti Maliq & D’Essentials, Jason Ranti, Mondo Gascaro, Float, Perunggu, hingga Aldi Taher Gallagher juga dipastikan akan memeriahkan suasana.

Informasi Tiket dan Promo Khusus

Harga Tiket Fase Pertama: Tiket Bersama Orangtua: Rp550.000

Tiket Tanpa Orangtua: Rp550.000 *Harga belum termasuk pajak. Pembelian melalui loket.com.

Panitia memperkenalkan inovasi Tiket Hari Raya. Setiap pembelian satu tiket memberikan kesempatan untuk mengajak satu anggota keluarga (Ayah, Ibu, atau Anak di atas 17 tahun) secara gratis, asalkan berada dalam satu Kartu Keluarga yang sama.

Fasilitas ini didukung dengan penyediaan gelang khusus dan akses prioritas bagi orang tua untuk menjamin kenyamanan selama di area festival.

Pengguna aplikasi BRImo juga bisa mendapatkan potongan harga sebesar Rp50.000 melalui fitur Lifestyle selama periode promo berlangsung. Informasi lebih lanjut mengenai penambahan line-up dan program menarik lainnya akan diumumkan secara berkala melalui akun resmi @PESTAPORA. (Z-1)