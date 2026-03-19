Pestapora 2026: Selebrasi Musik Lintas Generasi Siap Digelar September Mendatang

BOSS Creator secara resmi telah mengumumkan daftar penampil atau line-up fase pertama untuk gelaran Pestapora 2026. Festival musik tahunan yang mengusung semangat One Stop Celebration ini dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, yakni pada 25, 26, dan 27 September 2026.
Sebagai ruang selebrasi lintas generasi, festival ini kembali menjanjikan pengalaman unik yang menyatukan berbagai spektrum musik dan budaya populer Indonesia.
Tahun ini, Pestapora membawa warna baru dengan menghadirkan konsep penampilan yang belum pernah ada sebelumnya. Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah Sunday School Era, sebuah proyek kolaboratif yang melibatkan deretan kreator konten dan musisi muda. Selain itu, panggung akan dimeriahkan oleh aksi-aksi unik yang memadukan berbagai genre musik tradisional dan modern.
Berikut adalah daftar penampil dengan konsep spesial dan kolaboratif:
Tidak hanya menghadirkan tren baru, Pestapora 2026 tetap menjaga akarnya dengan memboyong para legenda musik Indonesia. Mulai dari genre rock, dangdut, hingga pop lintas dekade akan bersatu dalam satu ruang selebrasi.
Beberapa nama besar yang dipastikan hadir antara lain Inul Daratista, God Bless, Trio Ambisi, Project Pop, hingga The Panasdalam Bank. Sementara dari lini rock dan indie, terdapat nama-nama seperti Burgerkill, Koil, The SIGIT, J-Rocks, For Revenge, Stand Here Alone, Morfem, Rumahsakit, dan Barasuara.
Nama-nama besar di industri musik pop saat ini juga turut meramaikan fase pertama, di antaranya:
Sejumlah penampil favorit lain seperti Maliq & D’Essentials, Jason Ranti, Mondo Gascaro, Float, Perunggu, hingga Aldi Taher Gallagher juga dipastikan akan memeriahkan suasana.
Harga Tiket Fase Pertama:
*Harga belum termasuk pajak. Pembelian melalui loket.com.
Panitia memperkenalkan inovasi Tiket Hari Raya. Setiap pembelian satu tiket memberikan kesempatan untuk mengajak satu anggota keluarga (Ayah, Ibu, atau Anak di atas 17 tahun) secara gratis, asalkan berada dalam satu Kartu Keluarga yang sama.
Fasilitas ini didukung dengan penyediaan gelang khusus dan akses prioritas bagi orang tua untuk menjamin kenyamanan selama di area festival.
Pengguna aplikasi BRImo juga bisa mendapatkan potongan harga sebesar Rp50.000 melalui fitur Lifestyle selama periode promo berlangsung. Informasi lebih lanjut mengenai penambahan line-up dan program menarik lainnya akan diumumkan secara berkala melalui akun resmi @PESTAPORA. (Z-1)
PIKOTARO menggandeng penyanyi berbakat asal Filipina yang menetap di Jepang, Beverly, untuk mengisi vokal. di lagu Pee Poop Party People.
Dunia Suka Bercanda dari Tommy Limmm hadir sebagai lagu yang jujur dan ringan, namun tetap membawa pesan reflektif tentang perjalanan hidup yang sering kali melenceng dari rencana manusia.
Putri Ariani menyadari bahwa banyak orang mencari cinta ke berbagai tempat, padahal ketulusan sejati hadir di setiap hembusan napas.
Dalam proses produksinya, Rakhano memberikan sentuhan segar dengan menambahkan beberapa notasi baru di lagu Ruang Rindu.
IDAI rilis panduan mudik aman bersama anak. Simak tips imunisasi, protokol kesehatan, perlengkapan wajib, hingga aturan car seat sesuai usia.
