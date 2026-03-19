LANY Resmi Umumkan Konser Soft World Tour di Jakarta pada Oktober 2026

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
GRUP musik pop rock kenamaan asal Amerika Serikat, LANY, memastikan akan kembali menyapa penggemarnya di Indonesia.
Melalui pengumuman resmi di akun Instagram @lany pada Selasa (17/3), grup ini menjadwalkan Jakarta sebagai salah satu titik persinggahan dalam rangkaian tur dunia mereka yang bertajuk Soft World Tour.
Konser di Jakarta direncanakan berlangsung pada 30 Oktober 2026 di Indonesia Arena. Kehadiran Paul Klein dan kawan-kawan kali ini merupakan bagian dari rangkaian tur panjang yang mencakup wilayah Asia dan Australia di penghujung tahun 2026.
Dalam keterangannya, LANY mengungkapkan antusiasme mereka untuk kembali melakukan perjalanan lintas benua.
"Soft World Tour menuju ke Asia dan Australia akhir tahun ini," tulis akun resmi LANY dalam deskripsi pengumuman tur tersebut.
Sebelum tiba di Jakarta, LANY dijadwalkan tampil di Perth, Australia, pada 27 Oktober 2026.
Setelah Jakarta, mereka akan melanjutkan perjalanan ke sejumlah kota besar lainnya di Asia seperti Kuala Lumpur, Singapura, Seoul, Tokyo, hingga Manila.
Terkait mekanisme pembelian tiket, terdapat perbedaan jadwal khusus untuk penggemar di Indonesia.
Secara umum, LANY membuka akses pre-sale global pada 24 Maret 2026. Namun, khusus untuk konser di Jakarta, penjualan tiket pre-sale baru akan dimulai pada 13 April 2026 pukul 12.00 WIB.
Sementara itu, informasi mengenai jadwal penjualan tiket untuk umum (general sale) akan diumumkan menyusul dalam waktu dekat.
Sebelum menyambangi Asia dan Australia pada periode September hingga November 2026, LANY akan terlebih dahulu menyelesaikan rangkaian konser di berbagai belahan dunia lainnya.
Tur akan dimulai sejak Maret hingga Juni 2026, menjangkau negara-negara di Amerika Utara (AS dan Kanada), Meksiko, Inggris, hingga daratan Eropa.
Selain itu, kota-kota besar seperti Dubai, Mumbai, Santiago, dan Buenos Aires juga masuk dalam daftar destinasi tur dunia kali ini. (Ant/Z-1)
