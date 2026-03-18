Jennie Blackpink Ukir Sejarah, Jadi Solois K-Pop Pertama Puncaki Lollapalooza Chicago

Jennie Blackpink resmi jadi headliner Lollapalooza Chicago 2026.(Dok. Koreatimes)

DUNIA musik global kembali dikejutkan dengan pengumuman resmi lineup Lollapalooza Chicago 2026. Jennie Blackpink, dipastikan akan menjadi salah satu penampil utama (headliner) dalam festival musik bergengsi yang digelar di Grant Park, Chicago, Amerika Serikat tersebut.

Berdasarkan pengumuman penyelenggara pada Selasa (17/3) waktu setempat, Jennie akan bersanding dengan deretan musisi papan atas dunia seperti Charli XCX, Tate McRae, Lorde, hingga The Smashing Pumpkins. Festival ini dijadwalkan berlangsung selama empat hari, mulai 30 Juli hingga 2 Agustus 2026.

Dominasi K-Pop di Panggung Global

Kehadiran Jennie di Lollapalooza Chicago tahun ini menjadi catatan sejarah baru. Meski sebelumnya ia pernah tampil di Coachella baik bersama BLACKPINK maupun sebagai solois, ini merupakan debut perdananya di panggung Lollapalooza sebagai headliner tunggal.

Tak hanya Jennie, gelombang K-pop di Lollapalooza 2026 juga diperkuat oleh kehadiran tiga grup lainnya. Girl group aespa dan (G)I-DLE dipastikan akan memanaskan suasana Chicago, ditambah dengan penampilan rookie boy group besutan BigHit Music, Cortis. Total empat perwakilan industri musik Korea Selatan ini menunjukkan betapa masifnya pengaruh K-pop di pasar Amerika Utara saat ini.

Jadwal dan Lokasi Pertandingan Musik

Lollapalooza 2026 tetap akan menempati lokasi ikonik di Grant Park, Chicago. Festival ini diperkirakan akan menyedot ratusan ribu pengunjung dari seluruh dunia. Bagi para penggemar yang ingin menyaksikan aksi Jennie dan kawan-kawan, penjualan tiket presale akan segera dibuka dalam waktu dekat.

Penampilan Jennie di Lollapalooza ini diprediksi akan menjadi salah satu momen paling ikonik di tahun 2026, mengingat kapasitasnya sebagai trendsetter global yang selalu berhasil memberikan performa panggung yang teatrikal dan penuh energi.

Informasi Tiket: Presale tiket akan dimulai pada Kamis, 19 Maret 2026 pukul 10.00 waktu setempat melalui situs resmi Lollapalooza. Pastikan memantau kurs Mata Uang Rupiah jika melakukan transaksi dari Indonesia. (Koreatimes/Z-10)