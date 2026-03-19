BTS Gandeng Museum Nasional Korea, Rilis Koleksi Langka Bernuansa Kerajaan Silla

Kolaborasi BTS dan MU:DS hadirkan merchandise eksklusif terinspirasi Lonceng Suci Raja Seongdeok.(Dok. Koreatimes)

DEMAM BTS kembali mengguncang Seoul seiring dengan konser comeback bersejarah mereka di tahun 2026. Namun, kali ini ARMY tidak hanya disuguhi aksi panggung memukau, tetapi juga kesempatan memiliki koleksi suvenir yang sarat akan nilai sejarah tinggi.

Agensi HYBE bekerja sama dengan brand budaya National Museum Foundation of Korea, MU:DS, meluncurkan koleksi "2026 BTS x MU:DS Collaboration". Koleksi ini secara khusus mengambil inspirasi dari desain Lonceng Raja Seongdeok, sebuah mahakarya seni logam dari masa Dinasti Silla Bersatu (668-935).

Estetika Lonceng Emille dalam Genggaman

Lonceng yang menjadi inspirasi utama ini dikenal juga dengan nama Lonceng Emille, salah satu lonceng kuil terbesar dan terindah yang pernah dibuat di Korea.

Motif ukiran patung surgawi yang sedang memberikan persembahan serta pola awan yang mengalir kini direinterpretasikan secara grafis ke dalam produk fesyen modern.

Terdapat lima item utama dalam koleksi terbatas ini:

Shoulder Bag: Tas bahu dengan desain minimalis namun elegan.

Hairpin & Hair Clip: Aksesori rambut yang menggabungkan unsur tradisional dan modern.

Cardholder: Dompet kartu praktis dengan motif khas Silla.

Layered Skirt: Rok berlapis yang memberikan kesan artistik nan modis.

Informasi Penjualan: Koleksi ini sudah bisa didapatkan secara daring melalui Weverse. Untuk penjualan luring (offline) akan dimulai pada 20 Maret 2026 di toko suvenir Museum Nasional Korea, toko pop-up Shinsegae Department Store, dan gedung pusat HYBE di Seoul.

Diplomasi Budaya Melalui K-Pop

Choung Yong-suk, CEO National Museum Foundation of Korea, menyatakan bahwa kolaborasi ini bertujuan untuk memperkenalkan keindahan kerajinan kuno Korea kepada audiens global yang mencintai BTS.

Ini bukan kali pertama BTS terlibat dalam pelestarian budaya; sebelumnya, seri "Dalmajung" yang terinspirasi dari porselen Moon Jar juga sukses besar di pasaran.

Langkah ini dinilai sebagai strategi cerdas untuk menjaga relevansi sejarah di mata generasi muda, sekaligus memperkuat posisi Korea Selatan sebagai pusat kekuatan budaya dunia yang memadukan tradisi masa lalu dengan tren masa depan. (Z-10)