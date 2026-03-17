Jadwal Tayang Film Dokumenter BTS: THE RETURN, Kisah Perjalanan Comeback

Film Dokumenter BTS: THE RETURN(Doc Netflix)

Kabar gembira bagi ARMY di seluruh dunia. Setelah menyelesaikan masa wajib militer dan sempat vakum sebagai grup selama hampir tiga tahun, BTS siap menyapa penggemar melalui film dokumenter terbaru berjudul BTS: THE RETURN. Film ini menjadi bagian dari rangkaian besar comeback mereka di tahun 2026 yang paling dinantikan.

Apa Itu Film Dokumenter BTS: THE RETURN?

BTS: THE RETURN adalah film dokumenter panjang (feature-length) yang diproduksi oleh Big Hit Music dan HYBE bekerja sama dengan Netflix. Film ini disutradarai oleh sineas ternama Bao Nguyen, yang sebelumnya dikenal lewat karya The Greatest Night in Pop.

Berbeda dengan konten video musik biasa, dokumenter ini memberikan akses eksklusif di balik layar proses kreatif BTS saat mereka berkumpul kembali di Los Angeles untuk merekam album studio kelima mereka yang bertajuk "Arirang". Penonton akan diajak melihat sisi manusiawi dari ketujuh member RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V, dan Jung Kook saat mereka menghadapi tekanan besar untuk kembali ke puncak popularitas dunia setelah jeda panjang.

Dalam trailer yang sudah dirilis, terdapat momen emosional di mana para member merefleksikan perjalanan mereka. "Kami akhirnya kembali ke tempat yang seharusnya," ujar Jimin dalam salah satu cuplikan yang menyentuh hati para penggemar.

Film dokumenter ini dijadwalkan tayang secara global secara eksklusif di platform streaming Netflix. Berikut adalah detail jadwal yang perlu Anda catat:

Agenda Tanggal Rilis Perilisan Album "Arirang" 20 Maret 2026 Konser Livestream "BTS THE COMEBACK LIVE" 21 Maret 2026 Premiere Film Dokumenter BTS: THE RETURN 27 Maret 2026

Di Indonesia, film ini diperkirakan dapat diakses mulai pukul 15.00 WIB pada tanggal rilis tersebut, mengikuti standar pembaruan konten global Netflix.

Sinopsis dan Poin Menarik dalam Film

Dokumenter ini tidak hanya menampilkan sesi rekaman, tetapi juga merangkum perjalanan transisi para member dari kehidupan militer kembali ke panggung megah. Beberapa poin kunci yang akan dibahas meliputi:

Proses Kreatif Album Arirang: Bagaimana BTS mengeksplorasi identitas baru mereka di usia 30-an.

Bagaimana BTS mengeksplorasi identitas baru mereka di usia 30-an. Reuni di Los Angeles: Momen pertama ketujuh member berada dalam satu studio musik setelah sekian lama.

Momen pertama ketujuh member berada dalam satu studio musik setelah sekian lama. Tantangan Mental: Kejujuran RM dan kawan-kawan mengenai rasa tidak aman (insecurity) dan cara mereka membangun kembali chemistry grup.

Kejujuran RM dan kawan-kawan mengenai rasa tidak aman (insecurity) dan cara mereka membangun kembali chemistry grup. Persiapan Konser Gwanghwamun: Cuplikan latihan intensif untuk penampilan live pertama mereka di pusat kota Seoul.

Bagi Anda yang ingin menyaksikan perjalanan emosional ini, pastikan langganan Netflix Anda aktif sebelum tanggal 27 Maret 2026 agar tidak ketinggalan momen bersejarah kembalinya sang ikon pop global.

Selain film dokumenter, BTS juga akan memulai tur dunia "Arirang World Tour" yang mencakup 34 wilayah mulai April 2026. Pantau terus Media Indonesia untuk informasi pembaruan jadwal konser di Jakarta. (Z-4)