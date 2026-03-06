V BTS Disebut Harta Nasional oleh Ahli Bedah Jepang, Biaya Operasi Plastik Mirip Wajahnya Tembus Rp470 Juta

Ahli bedah plastik Jepang puji visual V BTS setingkat harta nasional.(Weverse)

VISUAL anggota BTS, Kim Taehyung atau V, kembali menjadi pusat perhatian dunia medis estetika. Pada Maret 2026, seorang ahli bedah plastik terkemuka asal Jepang memberikan pujian setinggi langit dengan menyebut ketampanan V berada di level "harta nasional".

Dalam sebuah artikel medis yang mengulas tren estetika di Jepang, nama V muncul sebagai referensi utama bagi pria yang ingin melakukan prosedur perbaikan wajah. Struktur wajahnya dinilai memiliki keseimbangan yang sangat langka ditemukan pada manusia pada umumnya.

Keunggulan Struktur E-Line Kim Taehyung

Salah satu poin utama yang menjadi sorotan para ahli adalah E-line atau garis estetika profil wajah. Garis ini ditarik dari ujung hidung ke dagu untuk mengukur proporsi bibir dan keselarasan profil samping.

Ahli bedah plastik tersebut menyatakan bahwa V memiliki E-line yang hampir sempurna. Kombinasi antara hidung yang mancung, posisi bibir yang ideal, dan garis rahang yang tegas menciptakan kesan maskulin sekaligus elegan.

“Dia memiliki garis wajah yang sangat jelas, tetapi tetap memberikan kesan lembut. Kombinasi ini sangat jarang terlihat secara alami,” ungkap sang dokter dalam laporan tersebut.

Analisis Biaya dan Kesulitan Replikasi

Fenomena populernya wajah V di klinik kecantikan bukan tanpa alasan. Namun, untuk mendapatkan fitur wajah yang serupa melalui meja operasi, biayanya tidaklah murah. Pakar tersebut mengestimasi biaya prosedur bisa mencapai 40 juta won Korea atau setara dengan ratusan juta rupiah.

Fitur Wajah Analisis Ahli E-Line Sangat seimbang antara hidung, bibir, dan dagu. Simetri Wajah Mendekati standar Golden Ratio internasional. Karakter Perpaduan unik antara fitur maskulin dan lembut.

Pengakuan Global Secara Ilmiah

Sebelum pujian dari Jepang ini muncul, studio analisis wajah asal Amerika Serikat, QOVES Studio, juga telah membedah visual V secara ilmiah. Mereka menyoroti tingkat simetri wajah yang sangat tinggi, yang secara psikologis memang dikaitkan dengan standar ketampanan universal.

Beberapa fitur spesifik seperti alis yang tebal, bulu mata panjang, dan bibir penuh menjadi faktor kunci yang membuat wajah V BTS terus menjadi topik pembicaraan hangat, baik di kalangan penggemar K-Pop maupun profesional di bidang kedokteran estetika.

Catatan Redaksi: Tren menjadikan idola sebagai referensi operasi plastik terus meningkat di tahun 2026, namun para ahli tetap menyarankan pasien untuk mengutamakan proporsi alami wajah masing-masing sebelum melakukan tindakan medis.