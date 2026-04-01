V BTS Akui Sempat Kubur Mimpi Jadi Penyanyi usai Lihat Wajah Gang Dong-won

V BTS ungkap kisah mengejutkan, sempat menyerah jadi penyanyi usai melihat ketampanan Gang Dong-won.(Dok. Popline)

SIAPA sangka, V BTS yang kini dinobatkan sebagai salah satu pria tertampan di dunia, pernah merasa tidak percaya diri dengan impiannya. Dalam sebuah pengakuan mengejutkan, pemilik nama asli Kim Taehyung ini mengungkapkan bahwa ia sempat menyerah untuk menjadi penyanyi setelah melihat wajah aktor senior, Gang Dong-won.

Kisah unik ini dibagikan V saat menjadi tamu di kanal YouTube "Fairy Jaehyung" yang diunggah pada 29 Maret. Di hadapan pembawa acara Jung Jae-hyung, V mengenang masa kecilnya di kampung halaman saat ia menjadi satu-satunya anak yang berani bercita-cita menjadi seorang penyanyi.

“Saat anak-anak lain diminta memilih pekerjaan 'profesional', hanya saya yang mengatakan ingin menjadi penyanyi,” kenang V. Namun, ambisi tersebut sempat goyah karena ucapan sang nenek.

V menceritakan bahwa neneknya memberikan gambaran nyata tentang standar seorang bintang.

"Nenek saya bilang, 'Penyanyi dan aktor itu orangnya seperti itu,' lalu beliau menunjukkan buktinya kepada saya," ujarnya.

Momen itu terjadi saat V melihat sebuah spanduk yang menampilkan wajah aktor Gang Dong-won, yang memang dikenal luas di Korea Selatan karena visualnya yang luar biasa.

"Melihat spanduk itu, nenek saya menunjuk dan berkata, 'Orang seperti itulah yang menjadi selebritas.' Saya langsung menerimanya dan menyerah pada impian saya untuk sementara waktu," tambah V yang memicu tawa di studio.

Host Jung Jae-hyung pun menanggapi dengan takjub bagaimana roda kehidupan berputar. Dulu merasa tidak layak, kini wajah V justru yang menghiasi berbagai sudut kota sebagai bintang global.

"Sekarang, saya dengar spanduk di kampung halaman saya justru menampilkan wajah saya," kata V sambil tersenyum.

Meski sempat ragu, kecintaan V pada dunia seni peran dan musik tidak pernah benar-benar hilang. Ia mengaku sejak kecil sudah memiliki kepercayaan diri tinggi untuk tampil di depan keluarga demi mendapatkan uang saku.

“Jika seseorang berkata, ‘Taehyung, kami beri 5.000 won (sekitar Mata Uang Rupiah 60 ribu) jika kamu menari,’ saya akan menari selama tiga menit. Kalau sekarang itu disebut konten short-form, dulu itu adalah long-form. Itulah kebahagiaan saya saat itu,” pungkasnya.

Kisah ini menunjukkan bahwa bahkan seorang bintang dunia seperti V BTS pun pernah melewati fase keraguan sebelum akhirnya mencapai puncak popularitas global bersama BTS. (The Korea Times/Z-10)