Disentil RM, V BTS Tiba-Tiba Fokus Belajar Bahasa Inggris

V BTS pamer keseriusan belajar bahasa Inggris di media sosial.(Dok. Instagram)

V BTS kembali jadi sorotan, bukan karena panggung, melainkan karena mode serius yang jarang terlihat. Idol bernama asli Kim Taehyung itu memicu perbincangan setelah memamerkan upaya belajarnya meningkatkan kemampuan bahasa Inggris.

V BTS mengunggah pesan singkat namun tegas di media sosial, “I’m locking in for real this time no excuses," pada Senin (30/3).

Bersamaan dengan itu, ia membagikan foto dan video pendek yang memperlihatkan dirinya mengikuti pelajaran percakapan bahasa Inggris secara online.

Baca juga : V BTS Kembali Dominasi Dunia! Velvet Red Jadi Vinyl Terlaris di Era Album Arirang

Dalam video tersebut, V terlihat fokus mendengarkan materi lalu menirukan kalimat dengan suara lantang, menunjukkan pendekatan belajar yang disiplin dan intens. Momen ini langsung viral, karena jarang penggemar melihat sisi “belajar serius” dari sang idol.

Respons fans pun meledak. Banyak yang memuji dedikasinya, sementara lainnya penasaran apakah ini bagian dari persiapan besar BTS ke depan sebagai artis global.

Namun yang membuat situasi semakin menarik adalah soal timing.

Baca juga : Ini Alasan V BTS Buat Akun TikTok Baru

Sepuluh hari sebelumnya, tepatnya 20 Maret saat BTS comeback sebagai grup lengkap lewat album “ARIRANG”, RM sempat melontarkan komentar yang memicu diskusi.

Mengutip lirik lagu Aliens, 'I’m the only one who can do English,' RM mengaku ingin bisa berbicara dua arah, bukan hanya menjadi satu-satunya anggota yang menjelaskan dan menerjemahkan.

Pernyataan itu kini kembali diangkat fans, yang melihat unggahan V sebagai respons, entah disengaja atau tidak, terhadap dinamika internal grup soal komunikasi global.

Dengan BTS kini kembali aktif setelah menyelesaikan wajib militer dan langsung tancap gas promosi, perhatian dunia pun kembali tertuju pada mereka. Dan jika V benar-benar “lock in” seperti yang ia katakan, bukan tidak mungkin peran komunikasi dalam grup akan segera berubah. (The Korea Times/Z-10)