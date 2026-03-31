Disentil RM, V BTS Tiba-Tiba Fokus Belajar Bahasa Inggris

Headline
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
V BTS kembali jadi sorotan, bukan karena panggung, melainkan karena mode serius yang jarang terlihat. Idol bernama asli Kim Taehyung itu memicu perbincangan setelah memamerkan upaya belajarnya meningkatkan kemampuan bahasa Inggris.
V BTS mengunggah pesan singkat namun tegas di media sosial, “I’m locking in for real this time no excuses," pada Senin (30/3).
Bersamaan dengan itu, ia membagikan foto dan video pendek yang memperlihatkan dirinya mengikuti pelajaran percakapan bahasa Inggris secara online.
Dalam video tersebut, V terlihat fokus mendengarkan materi lalu menirukan kalimat dengan suara lantang, menunjukkan pendekatan belajar yang disiplin dan intens. Momen ini langsung viral, karena jarang penggemar melihat sisi “belajar serius” dari sang idol.
Respons fans pun meledak. Banyak yang memuji dedikasinya, sementara lainnya penasaran apakah ini bagian dari persiapan besar BTS ke depan sebagai artis global.
Namun yang membuat situasi semakin menarik adalah soal timing.
Sepuluh hari sebelumnya, tepatnya 20 Maret saat BTS comeback sebagai grup lengkap lewat album “ARIRANG”, RM sempat melontarkan komentar yang memicu diskusi.
Mengutip lirik lagu Aliens, 'I’m the only one who can do English,' RM mengaku ingin bisa berbicara dua arah, bukan hanya menjadi satu-satunya anggota yang menjelaskan dan menerjemahkan.
Pernyataan itu kini kembali diangkat fans, yang melihat unggahan V sebagai respons, entah disengaja atau tidak, terhadap dinamika internal grup soal komunikasi global.
Dengan BTS kini kembali aktif setelah menyelesaikan wajib militer dan langsung tancap gas promosi, perhatian dunia pun kembali tertuju pada mereka. Dan jika V benar-benar “lock in” seperti yang ia katakan, bukan tidak mungkin peran komunikasi dalam grup akan segera berubah. (The Korea Times/Z-10)
V BTS mengenang fan meeting pertama yang hanya dihadiri 25 orang, mengungkap perjalanan dari awal sepi hingga menjadi fenomena global berkat ARMY.
Album VELVET RED dalam format LP (Long Play), yaitu album piringan hitam atau vinyl, milik V sukses menduduki puncak tangga penjualan dan ludes terjual di berbagai negara.
Berdasarkan pantauan real-time pada Senin (16/3/2026), jumlah pengikut V BTS di TikTok telah menembus angka 15,4 juta followers.
Kemunculan V di platform video pendek ini menjadikannya anggota BTS ketiga yang memiliki akun pribadi, menyusul Jungkook dan J-Hope yang sudah lebih dulu aktif.
Meskipun akun tersebut belum memiliki foto profil resmi maupun unggahan video, jumlah pengikutnya meledak dalam waktu singkat.
Lionel Messi menyadari bahwa keterbatasan bahasa ini berdampak signifikan pada kehidupan sehari-harinya, terutama saat ia harus membangun relasi dengan berbagai kalangan internasional.
Berikut adalah empat strategi sederhana namun efektif yang dirancang untuk meningkatkan kelancaran dan kepercayaan diri Anda dalam berbicara bahasa Inggris.
BAGAIMANA rasanya memahami sebuah bahasa, tetapi enggan menggunakannya?
TINGKAT kecemasan dalam berbicara bahasa Inggris di kalangan pelajar dan mahasiswa Indonesia menunjukkan angka yang signifikan, menegaskan bahwa hambatan terbesar dalam belajar bahasa
KETERLIBATAN orangtua untuk membangun ekosistem pembelajaran, khususnya bahasa Inggris, yang sesuai dengan kebutuhan keluarga masa kini dinilai penting.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved