Gang Dong Won Bergabung dengan Agensi Hollywood

AKTOR Korea Gang Dong Won telah menandatangani kontrak eksklusif dengan agensi Amerika Serikat, Creative Artist Agency (CAA), sebagai perwakilan internasional. Hal itu dikutip dari Variety, Jumat (1/4).

Meski demikian, aktivitas Gang Dong Won di dalam negeri masih akan dinaungi oleh YG Entertainment.

Gang Dong Won, yang awalnya merupakan seorang model, memulai debut do dunia akting pada 2004 lewat Too Beautiful to Lie dan Temptation of Wolves.

Dia kemudian mendapatkan penghargaan aktor pendatang baru terbaik di Korean Association Critics Choice Awards ke-24.

Sejak saat itu, dia mengerjakan serangkaian peran yang sukses dalam film-film populer seperti film kriminal A Violent Prosecutor dan Master, film fantasi Jeon Woo-chi: The Taoist Wizard serta film aksi Kundo: Age of the Rampant. Dia juga menjadi pemeran utama di film Peninsula.

Selanjutnya, dia akan muncul di film Broker, film berbahasa Korea pertama dari sutradara Kore-eda Hirokazu. Diproduksi oleh CJ Entertainment, film tersebut telah diajukan untuk dipertimbangkan di Festival Film Cannes tahun ini.

Dia juga diketahui telah syuting untuk film Tsunami LA karya sutradara Scott Mann sejak tahun 2019. Film tersebut akan menjadi debut Gang Dong Won di Hollywood. (Ant/Ol-1)